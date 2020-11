IL BOLLETTINO

TREVISO Il numero dei nuovi contagi continua a galoppare. Anche ieri nella Marca sono stati registrati altri 790 casi. Non si tratta di un record, ma di certo la cifra conferma che siamo ben lontani dalla fine della seconda ondata. Il tutto mentre si comincia a parlare di un graduale allentamento delle disposizioni in materia di contenimento del contagio, soprattutto in vista delle festività natalizie. Certo la speranza è che la situazione possa cambiare già dai prossimi giorni, ma gli ultimi bollettini diramati dalla Regione fanno capire che il Veneto è ancora in stato d'allerta. In totale nella Marca sono 13.748 le persone alle prese con il Covid-19. Una cifra che fa capire bene quanto la cosiddetta seconda ondata sia all'altezza della prima.

La buona notizia è che la maggioranza dei positivi è asintomatica o accusa sintomi che non vanno oltre febbre, tosse e spossatezza. Ma c'è chi le conseguenze dell'infezione, dalla polmonite alle gravi insufficienze respiratorie, continua a pagarle carissimo, con la vita. Ieri sono stati registrati in provincia di Treviso altri 6 decessi legati al Covid-19. Il più giovane aveva solo 46 anni, un paziente pluripatologico con malattia oncologica purtroppo in fase avanzata spiega l'azienda sanitaria, il più anziano 95. Dall'inizio della pandemia, il numero di vittime è salito così a 533. Un tributo di vite pesantissimo, ma in linea con quello delle altre province venete ad esclusione di Verona (923 decessi) e Rovigo (solo 84 vittime).

Stabili i ricoveri ospedalieri anche se ieri è stato riempito un altro posto letto di terapia intensiva: 39 i pazienti in Rianimazione (20 dei quali a Treviso) mentre sono 460 le persone in area non critica, 122 delle quali all'ospedale di Montebelluna e 113 a Vittorio Veneto. «Ci aspettiamo che per un mese i ricoveri in area non critica restino costantemente su questi livelli - affermano dall'azienda sanitaria -. Poi ci sarà un calo. Ma il virus, stando alle previsioni, rimarrà in circolo almeno fino ad aprile».

