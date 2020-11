IL BLITZ

TREVISO Covava vendetta contro chi lo aveva fatto tornare dietro le sbarre. Si era fatto un anno e sei mesi di detenzione, conseguenza diretta di alcune piccole condanne, per lo più per reati contro il patrimonio come furti di bici e taccheggi, in particolare al Pam di via Zorzetto. E quando è tornato in libertà, lo scorso settembre, ha cominciato a coltivare un'idea fissa, quasi un'ossessione: farla pagare a chi lo aveva denunciato. Così nel suo mirino c'è finito proprio il supermercato di piazza Borsa, che lo aveva segnalato più volte. Per lui era diventata una crociata per vendicarsi di un atto a suo modo di vedere ingiusto. È questo il movente che avrebbe spinto Enrico Sorarù, 56enne senza fissa dimora originario di Rocca Pietore, nel Bellunese, a piazzare la bomba esplosa una settimana fa, era la sera dell'8 novembre, davanti alla vetrata del market di via Zorzetto. Un ordigno potente e potenzialmente letale, confezionato con esplosivo e sfere metalliche schizzate in tutte le direzioni, che oltre ai danni ingenti provocati alla struttura avrebbe potuto uccidere qualcuno. L'uomo, rintracciato grazie a testimonianze, immagini delle telecamere e indagini tradizionali condotte da carabinieri e polizia, è stato arrestato venerdì sera a Nervesa, nello scantinato di un amico che gli aveva concesso ospitalità. Portato in carcere a Santa Bona, dovrà rispondere di accuse pesantissime: tra i reati configurati dalla Procura di Treviso, oltre al porto di esplosivo e danneggiamento, c'è quello di strage.

I RISCONTRI

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Massimo Zampicinini, sono state caratterizzate da un gioco di squadra senza precedenti in una sorta di staffetta tra le forze dell'ordine: prima i rilievi della scientifica della polizia, gli accertamenti della squadra mobile di Treviso e della Digos, poi gli approfondimenti dei carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso e del nucleo investigativo dell'Arma, che ha eseguito il fermo per sospettato di delitto nei confronti di Sorarù, fino una settimana fa conosciuto solo per piccoli reati. I primi riscontri, decisivi, sono arrivate dalle telecamere di videosorveglianza di piazza Borsa.

LA RICOSTRUZIONE

La sera dell'esplosione, avvenuta alle 21.15, gli occhi elettronici immortalano un soggetto in prossimità del Pam. C'è anche qualche passante ma il 56enne lo si vede in due occasioni, prima e dopo la deflagrazione, per poi scomparire da dov'era venuto, da via Pescatori. I suoi movimenti sono sospetti e vengono interpretati come sopralluogo e fuga. Ma ci sono anche dei testimoni oculari che aiutano gli investigatori a identificare il 56enne, volto noto dei giardinetti di Sant'Andrea. Carabinieri e polizia sentono anche altri soggetti soliti bazzicare tra via Fiumicelli e il parco pubblico. Si scopre che con quelli del giro Sorarù non aveva fatto mistero del suo astio nei confronti della direzione del Pam, causa a suo modo di vedere della sua ultima detenzione. Carabinieri e polizia cominciano così a tenere sott'occhio il 56enne, controllano i suoi spostamenti, sempre a bordo di un furgone, e notano che, in modo del tutto anomalo ai giorni precedente, smette completamente di tornare in centro. «Ha cambiato da un giorno all'altro le sue abitudini» spiega Andrea Caminiti, comandante del Nor di Treviso. Gli indizi ormai sono consistenti e precisi: sembra certo che Sorarù abbia agito da solo, ma non è ancora chiaro come abbia potuto procurarsi l'ordigno, o chi per lui, eventualmente, possa averlo confezionato. Le indagini infatti ora si stanno ora concentrando su un secondo soggetto.

IL NASCONDIGLIO

Non c'è però tempo da perdere, non si può aspettare ancora. L'episodio è stato gravissimo d'altronde, e poi c'è da considerare il pericolo di fuga. Il 56enne ha diversi contatti con l'Austria, la Germania e il Regno Unito. In Germania ci ha lavorato a lungo prima di tornare a Treviso, e in Austria ci abita tuttora il fratello, che gestisce un locale. In Inghilterra invece ci sono i due figli. E Sorarù d'altronde è iscritto all'Aire, l'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero. Gli inquirenti insomma temono possa far perdere le sue tracce da un momento all'altro. Sulla scorta di questi elementi e sulla gravità del fatto, la Procura decide così di procedere con il fermo, eseguito venerdì sera a Nervesa. Sorarù aveva trovato rifugio nello scantinato di un amico. Con sé pochi effetti personali. Forse perchè voleva effettivamente fuggire, oppure era semplicemente quanto gli restava.

Alberto Beltrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA