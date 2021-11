Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BLITZSUSEGANA Rave party sulle grave del Piave a base di alcol e musica a tutto volume, in barba alle raccomandazioni anti assembramenti: sono circa 70 i giovani, tra i 20 e i 30 anni, identificati dai carabinieri, che ieri all'alba hanno interrotto la festa abusiva. La nottata da sballo andata in scena a Ponte della Priula ha attirato giovani tra i 20 e i 30 anni provenienti non soltanto dal Veneto ma anche dalla Lombardia, dal Friuli...