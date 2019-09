CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BLITZPADOVA Mentre tra Padova e Treviso i carabinieri arrestavano Radames Major e 6 componenti della sua banda, in Belgio, a Charleroi, le autorità locali hanno fermato altre 4 persone: sarebbero i complici dei giostrai trevigiani che stavano esportando le loro tecniche, e le proprie abilità, in Nord Europa. Tre i bancomat fatti saltare nel giro di tre mesi tra Fontaine L'Eveque e i territori a ridosso di Bruxelles, per un bottino complessivo di circa 300mila euro. Soldi probabilmente spartiti tra i cinque giostrai veneti (Radames Major,...