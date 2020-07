LA SITUAZIONE

TREVISO Tutti in coda a Borgo Cavalli. Il distanziamento imposto dal Covid allunga la fila per il prelievo del sangue. A volte si è costretti ad aspettare già dalla strada e ieri tra gli utenti c'era anche Francesco Benazzi. Il direttore generale dell'Usl della Marca ha effettuato un blitz per verificare la situazione di persona. «Alcuni mi hanno fatto notare che la sala d'attesa è troppo piccola. Oggi però, con le misure di sicurezza obbligatorie, non può ospitare più di una trentina di persone per volta spiega. Allo stesso tempo altri hanno voluto sottolineare il gran lavoro fatto da tutti i professionisti della sanità».

CRITICITÀ E MIGLIORIE

Per quanto riguarda la sala d'attesa, le linee guida dicono che gli utenti possono entrare solo 15 minuti prima dell'appuntamento. Il problema è che tanti arrivano con un anticipo molto maggiore. Nel distretto di Treviso vengono effettuati 300 prelievi al giorno tra le 7 e le 11. In questa situazione, chi arriva troppo presto contribuisce a creare ingorghi. Sempre a causa degli spazi ristretti il Cup di Borgo Cavalli non verrà riaperto, almeno per il momento: sarebbe impossibile evitare assembramenti. Sono invece tornati a funzionare i centri per la prenotazione di esami e visite specialistiche del Ca' Foncello e dell'ospedale di Oderzo. Per gli sportelli del distretto nel centro storico invece servirà più tempo. La novità è che a breve all'esterno verrà installata una pensilina. «Servirà per proteggere le persone sia dal sole che dalla pioggia specifica Benazzi in modo che non debbano attendere proprio all'aperto». Nei giorni scorsi il direttore generale dell'Usl aveva fatto un blitz anche al telefono chiamando il Cup. «La linea è caduta dodici volte ha rivelato sappiamo che ci sono delle difficoltà. Per questo stiamo raddoppiando le linee dei centralini e abbiamo avviato nuovi sistemi per le prenotazioni online».

IN PROVINCIA

Basta un confronto per dare la misura di ciò che sta accadendo. Nei giorni scorsi il Cup di Asolo ha ricevuto 8.500 chiamate. La media prima del Coronavirus era di 1.500. In particolare l'Usl ha attivato il servizio online Ti chiamiamo noi che consente agli utenti di scegliere il giorno e l'ora in cui si desidera essere contattati da un operatore per prenotare visite ed esami. Per fissare l'appuntamento telefonico è sufficiente collegarsi al sito internet dell'azienda sanitaria (www.aulss2.veneto.it/prenotazioni). Nelle ultime due settimane il servizio è stato sperimentato nel distretto di Conegliano e Vittorio Veneto e ora è attivo anche per i Cup di Treviso e Oderzo. Di pari passo sono stati riaperti gli sportelli fisici di diversi centri. Dopo il blocco imposto dall'emergenza l'Usl ha reso nuovamente accessibili i Cup degli ospedali di Treviso e Oderzo (dal lunedì al venerdì alle 8 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 12), Conegliano e Vittorio Veneto (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.30), Castelfranco e Montebelluna (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 12). E nel distretto di Asolo sono state riattivate anche le sedi dei distretti della stessa Asolo, Crespano, Valdobbiadene, Pederobba, Giavera, Vedelago e Riese.

M.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

