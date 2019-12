IL BILANCIO

TREVISO Una Marca ancora alla ricerca di un suo preciso assestamento post-crisi. È la fotografia scattata da alcuni cruciali indicatori socio-economici: dopo la ripresa del recente passato, gli ultimi mesi hanno segnato un rallentamento. Export, crisi aziendali ed emigrazione di giovani talenti pongono altrettante sfide per l'anno alle porte. Per Mario Pozza, presidente della Camera di commercio, tuttavia, il sistema Treviso mantiene fondamentali sani e solidi «soprattutto grazie alla rete tra gli attori del territorio: imprese, associazioni di rappresentanza, istituzioni locali spiega -. Non a caso, i tentativi da parte di agenzie austriache, ad esempio, di attrarre le nostre imprese sono di fatto falliti. Perché, nonostante i vantaggi fiscali, lì le aziende non trovano quell'indispensabile tessuto di fornitori, assistenza e competenze diffuse. Il vero problema è una politica nazionale che non dà fiducia agli imprenditori e certezze agli investimenti. Le imprese sono un Freccia Rossa costretto a viaggiare sulle rotaie di una littorina. Al di là di questo, rimango fiducioso proprio per le capacità e la tenacia dei tanti capitani d'impresa, piccoli e grandi, di questa provincia».

E anche in voci statistiche in calo complessivo, non mancano sprazzi di luce. Prendiamo le esportazioni: nei primi nove mesi del 2019, come evidenzia anche una rilevazione di Confartigianato, la vendita all'estero di prodotti e servizi da parte delle imprese del settore manifatturiero è calata dell'1,2 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. In termini assoluti, 118,1 milioni di euro in meno. Nonostante i timori, però, finora la Brexit non ha provocato conseguenze, anzi nel Regno Unito la richiesta di made in Treviso è in aumento del 4,8%. Se si sommano pure le performance di Polonia e Spagna (con incrementi superiori alla doppia cifra) si spiega facilmente come i mercati dei paesi dell'Unione europea tutto sommato si difendano (meno 0,3% totale), a fronte, invece, di una flessione del 2,8 nel resto del mondo.

Piuttosto secondo Vendemiano Sartor, presidente provinciale di Confartgianato, va rivolta maggiore attenzione sulla Germania, «mercato principale di destinazione dei nostri prodotti, che ha ridotto dello 0,7% le importazioni, circa dieci milioni in meno concentrati sui comparti chiave: tessile, apparecchiature elettriche, ovvero tutto l'indotto correlato alla componentistica per le auto, bevande, gomma e plastica, per finire con macchinari e apparecchiature». Secondo elemento: le crisi aziendali. La Tessitura Monti, dichiarata in stato di insolvenza e commissariata dal Tribunale, è la più recente. Nonché, insieme alla Stefanel, sotto amministrazione straordinaria, l'esempio più noto della crisi di lunga data del tessile-abbigliamento locale. Ma la citata contrazione dell'industria automobilistica tedesca sta generando contraccolpi in diversi fornitori locali: sono in aumento le richieste di cassa integrazione alla Irca di Vittorio Veneto o alla Sole di Oderzo. Sempre nell'opitergino, niente da fare per la Tonon Forty: l'azienda di caldaie, una cinquantina di addetti, è fallita a settembre.

Nei primi sei mesi dell'anno sono state aperte 13 nuove procedure di crisi: a giugno 2018 erano 5 (e a fine anno 17 totali). Siamo lontanissimi dalle 272 di metà 2014, ma dopo quattro anni di discesa, il dato è tornato a salire. Se l'uscita delle merci è positiva, solleva maggiori preoccupazioni l'esportazione di capitale umano, soprattutto se si tratta di giovani con un elevato livello di istruzione. Nel 2017 l'annata più recente disponibile hanno lasciato la Marca oltre 27mila lavoratori. Il grosso, 23.890 (il 51% donne) si è diretto verso altre città italiane: di questi, quasi uno su tre (il 31%) ha meno di trent'anni d'età e altrettanti (34%) sono laureati. A tale contingente, si devono poi aggiungere i trevigiani trasferitisi all'estero: due anni fa sono stati 1.666 maschi e 1.527 femmine. Come da tempo ribadiscono studi e analisi anche a livello locale, a preoccupare riguardo a questa nuova emigrazione non è il fenomeno in sé quanto il fatto che non vi corrisponda un proporzionale flusso di rientro o di attrazione di coetanei stranieri.

