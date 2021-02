IL BILANCIO

TREVISO Tutta un'altra storia rispetto a una settimana fa. L'ordinanza regionale che, dopo le 15, vieta lo spritz se non seduti al tavolo, ha dato subito i suoi effetti. E ieri, nonostante il previsto assalto al centro, non sono state registrate criticità. Multe a quota zero in centro a Treviso. «Non si sono viste scene di giovani con i bicchieri in mano come sabato scorso» sottolinea Andrea Gallo, comandante della polizia locale. Più responsabilità dunque, merito anche delle 15 pattuglie a piedi per monitorare il traffico pedonale e dell'opera di sensibilizzazione nei negozi e, soprattutto, nei locali. «Questa mattina una pattuglia ha girato nei i bar del centro e dei quartieri per informare sulle nuove norme»

Il servizio è stato molto apprezzato dai gestori: «Qui al bacaro non abbiamo avuto problemi, si lavora abbastanza bene e al massimo serve qualche richiamo» dice Goffredo Rocchi, titolare del Bacaro San Michele. Non si registrano troppi problemi per la limitazione al numero di clienti del nuovo decreto, ma si continua a soffrire per gli orari di chiusura anticipati. «Dobbiamo far capire a chi governa che se stringono gli orari le persone verranno tutte insieme, facendo inevitabilmente assembramenti» lamenta Vania Bressan della Caffetteria Teatro Dolfin. Se infatti i clienti sono stati ben disposti a rispettare le regole, la penuria di posti a sedere ha spinto a riversarsi per strada, abbandonandosi talvolta a comportamenti poco corretti. «A noi cambia poco, abbiamo tanti posti a sedere e rispettiamo i regolamenti. Ma basta fare un giro in piazza e gli assembramenti sono sotto gli occhi di tutti. La colpa è loro e poi chiudono noi» racconta Luca, titolare di Signore e Signori. Meno positiva è invece la versione di Clizia Di Labio dell'osteria Trevisi: «Con questa nuova ordinanza si lavora al minimo, i tavoli sono sempre pieni, ma le persone sono poche. Perdiamo il 70% degli incassi così e altro problema sono le persone che si sedimentano sui posti a sedere impedendo il ricambio».

Nonostante qualche voce di dissenso, il bollettino della giornata è buono rispetto a quanto ci si attendesse e i trevigiani sono stati collaborativi. «Le persone sono state tante, ma non è stato necessario mettere il checkpoint in Calmaggiore» conferma Gallo. Anche il sindaco Mario Conte rassicura: «L'ordinanza funziona. Qualche segnalazione l'abbiamo ricevuta, ma i furbi ci saranno sempre. Bene per il risultato complessivo e il merito è di gestori e cittadini». Nel pomeriggio non è mancato un piccolo tafferuglio in viale Battisti che ha visto protagonisti due conoscenti per un'incomprensione sulla precedenza al distributore di sigarette. Uno dei due è finito a terra spinto dall'altro che è scappato. L'uomo, ferito leggermente al polso, è stato aiutato dai passanti che hanno chiamato i carabinieri, rapidi nel rintracciare velocemente il rivale, un senza fissa dimora 50enne, in preda ai fumi dell'alcol. «È stato solo un malinteso» si è giustificato.

Cinque invece le persone sanzionate nella città del Giorgione ieri pomeriggio. Tutti giovanissimi pizzicati dalla polizia locale di Castelfranco senza mascherina sotto i portici del centro. Nessuna violazione invece a carico dei locali nel secondo sabato di zona gialla, vigilato nel vero senso della parola da tre pattuglie. Nessuna sanziona a Montebelluna, nella giornata di ieri, dove però, durante la scorsa settimana, sono state cinque le persone che hanno ricevuto la maxi multa perchè trovate senza dispositivo di protezione addosso, la mascherina, senza giustificato motivo.

Alfredo Baggio

(hanno collaborato Lucia Russo e Laura Bon)

