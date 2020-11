IL BILANCIO

TREVISO Se n'è andato a soli 26 anni. Daniele Piovesan è tra le persone più giovani in assoluto ad aver perso la vita dopo il contagio da coronavirus. Viveva a Casier, aveva una forma di nanismo e altre patologie. Ma è stata proprio l'infezione da Covid-19 a portarlo in ospedale. È stato ricoverato domenica nella Terapia intensiva di Treviso. I medici hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte. Ieri mattina, però, il suo cuore ha smesso di battere. Daniele, super tifoso dell'Inter, lavorava nella parte amministrativa della cooperativa Comunica, dove lo ricordano tutti come una persona solare. Dopo la conferma della positività, gli uffici sono stati chiusi e sanificati. È stato testato tutto il personale, che comunque non entra mai in contatto con quello impegnato nelle scuole. Alla fine non sono emersi altri contagi. Ma questo chiaramente non placa il dolore.

IL BOLLETTINO

L'epidemia da coronavirus non si ferma. Solo ieri sono stati contati altri 9 decessi. Tre in ospedale: nelle stesse ore di Daniele, ha perso la vita anche un'altra persona nella Terapia intensiva del Ca' Foncello, e purtroppo è stato registrato un decesso anche nel reparto di Medicina di Conegliano. «Tutti e tre avevano gravi patologie», sottolineano dall'Usl. Ovviamente non è una consolazione. E poi ci sono stati altri 6 decessi nelle strutture del territorio. Nelle ultime 24 ore sono emersi 549 nuovi contagi. A livello generale, sono tornati a essere quasi 10mila i trevigiani che stanno combattendo contro il Covid. Le persone ricoverate negli ospedali sono 336. Più 21 in Terapia intensiva: 14 a Treviso, 5 a Conegliano e 2 a Montebelluna. «La malattia ha la stessa intensità di marzo. Ma i numeri oggi sono addirittura maggiori. E temiamo che venga superato il limite spiega Antonio Farnia, 63 anni, direttore dell'unità di Anestesia e rianimazione del Ca' Foncello c'è preoccupazione. Per il momento abbiamo i margini necessari in Terapia intensiva. Ma nessuno sa con certezza cosa succederà tra 15 giorni». Nella Terapia intensiva di Treviso sono occupati 14 letti. Nel primo nucleo, già ampliato, ne rimangono 6. Dall'inizio della settimana prossima verranno attivati 12 nuovi letti nel padiglione del reparto di Malattie infettive. E altri 12 potranno essere ricavati in seguito nella stessa area in caso di necessità, a patto di trovare tutto il personale necessario riducendo le attività chirurgiche.

L'ALLERTA

Quel che è certo è che si vedono sempre più pazienti giovani, come Daniele. «Nel corso della prima ondata ci sono stati dei quarantenni. Ora iniziamo a vedere persone ancora più giovani conferma il primario di Anestesia in generale, proprio i giovani sono quelli che si sono più esposti nell'ultimo periodo con comportamenti forse non sempre molto corretti sul piano della prevenzione contro la diffusione del virus. Nemmeno loro sono immuni dal rischio di avere un'infezione, che poi potrebbe aggravarsi». In tutto ciò vedere un video come quello girato a Treviso da un negazionista per dire in modo infondato che non c'è alcuna emergenza Covid rappresenta una cosa insopportabile. «Sono veramente arrabbiato conclude Farnia sono gli stessi che sostengono che la Terra è piatta. Quando si dà voce agli stupidi, succede questo. Non capisco nemmeno cosa pensino di ottenere. Non hanno rispetto per chi sta male, per noi che lavoriamo in ospedale e nel territorio e, soprattutto, per chi sta lottando per la vita e per chi sta morendo per questa malattia».

M.Fav

