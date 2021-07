Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOTREVISO Ricoveri raddoppiati in meno di una settimana. L'epidemia torna a far paura. Nei reparti Covid degli ospedali della Marca oggi ci sono 20 pazienti: nove a Treviso e undici a Vittorio Veneto. Si va dai 20 agli 86 anni, e nessuno di questi aveva completato la profilassi vaccinale. Cinque si erano sottoposti all'iniezione, ma solo per la prima dose (tre dei ricoverati al Ca' Foncello e due a Vittorio Veneto). I casi più gravi...