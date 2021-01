IL BILANCIO

TREVISO Pochissime multe, ma oltre cinquanta ricoveri hanno macchiato l'ultima notte del 2020. Insieme ai botti, per i quali ora potrebbero arrivare denunce dalle associazioni animaliste. L'anomalo Capodanno che ha messo fine all'anno segnato dal Coronavirus ha visto la sera e la nottata del 31 dicembre con solo un paio di sanzioni per violazioni della zona rossa. E tuttavia due delle principali raccomandazioni rivolte ai cittadini sono state a più riprese disattese in tutta la Marca. Le ordinanze anti botti in primis, che anche nei comuni dove fuochi d'artificio ed esplosioni erano espressamente vietati hanno visto andare in scena decine di spettacoli fai da te con le ben note conseguenze su animali domestici e non. Ma soprattutto la raccomandazione di evitare comportamenti potenzialmente pericolosi, per non rischiare di intasare gli ospedali già sovraccarichi per il Covid. Cinquanta sono stati infatti gli interventi da parte del Suem per trasferire in pronto soccorso persone all'orlo del coma etilico.

I centralini per l'emergenza sanitaria hanno visto un'impennata di richieste fra la mezzanotte e le 6 di ieri. Le chiamate sono arrivate dalle più disparate zone della Marca, dal capoluogo come dai paesi della Pedemontana, passando per tutti gli altri centri urbani. Sempre identici gli appelli: «Una persona sta male, ha bevuto troppo». Sono così finiti in pronto soccorso uomini, donne, giovanissimi come adulti. Colpiti da intossicazione alcolica, alcuni erano al limite del coma etilico ma nessuno ha patito gravi conseguenze, se non i pronto soccorsi stessi e le ambulanze, già ampiamente sotto stress per il Covid.

Se l'alcol ha segnato in negativo i festeggiamenti, petardi e fuochi d'artificio hanno fatto da sfondo al conto alla rovescia in tutta la provincia. Molti i comuni che li avevano vietati, a partire dalla stessa Treviso, con ordinanze che però in molti casi sono rimaste inascoltate e le conseguenti, accese, polemiche. Complice l'ormai facile reperibilità di materiali certificati e sicuri, quest'anno non si sono registrati feriti né incidenti. La serata umida ha anche scongiurato il rischio di incendi propagatisi da scintille ed esplosioni ma discorso diverso riguarda l'effetto dei botti sugli animali, con molti cani e gatti fuggiti per lo spavento. Le associazioni animaliste tornano a esprimere durissime condanne e a muoversi dal punto di vista legale. Lo farà per prima Oipa Treviso. «Senza controlli e sanzioni le ordinanze non vengono rispettate spiega l'associazione. Eppure la mancanza di controlli viene sempre giustificata: l'anno scorso bisognava concentrarsi sulle manifestazioni in piazza, oggi sul Covid. Le ordinanze sono segno di sensibilità, ma spesso ridotte a slogan per cercare consensi. Gli animali possono morire per gli effetti delle esplosioni: possono patire gravissime crisi o fuggire rischiando di essere investiti e di finire contro muri e cavi elettrici. Il loro udito è molto più sensibile del nostro, senza sottovalutare la componente olfattiva dei fuochi d'artificio. Centinaia di botti nella stessa area hanno su un animale (anche chiuso in casa) un effetto incommensurabile rispetto a quello su un umano. Torneremo a muoverci dal punto di vista legale». «Serve una costante campagna di informazione e prevenzione, anche a livello provinciale aggiunge Enpa. I botti sono una tradizione difficile da smorzare, per questo bisogna soprattutto che chi ha animali sia in grado di metterli in piena sicurezza, cosa che limita molto i danni. Negli anni la sensibilità è aumentata, ma la strada è ancora lunga. È una questione di rispetto non solo per gli animali, ma per tutti gli esseri viventi èiù deboli, a partire dagli umani. Ieri abbiamo ricevuto moltissime richieste d'aiuto per recuperare con il servizio della Asl cani e gatti fuggiti».

