IL BILANCIO

TREVISO Più controlli, circa il 10% in più rispetto al 2018, ma meno multe e, di conseguenza, un milione mezzo di euro in meno incassati dal Comune. I dati di un anno di attività della polizia locale parlano chiaro: le sanzioni registrano una netta flessione. Gli interventi effettuati, in ogni campo in cui i vigili sono chiamati a intervenire, sono stati 23.930 contro i 21.694 del 2018. Le multe invece, intese come infrazioni al codice della strada, sono passate da 135.202 del 2018 a 115.981 degli ultimi dodici mesi. E di conseguenza sono diminuite anche le risorse incassate: 11.044.301 milioni contro i 12.380.635 di un anno fa. Numeri che, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, rendono felice il sindaco Mario Conte: «I dati dimostrano che il nostro obiettivo non è quello di fare cassa, di mettere le mani nelle tasche dei cittadini, ma di spingere sulla prevenzione e sicurezza».

ECCESSI

Il maggior numero di sanzioni staccate riguarda l'eccesso di velocità rilevato con autovelox e il riesumato telelaser: sono state 67.746 contro le 84.080 del 2018. Di queste solo 1.820 sono state fatte al di fuori della tangenziale, che resta un forziere dal reddito costante per le casse comunali. «Gli autovelox in tangenziale continuano a funzionare - osserva il comandante Andrea Gallo - ma la gente ha iniziato a correre di meno, evidentemente l'opera di prevenzione che stiamo facendo inizia a dare i suoi frutti. Il telelaser c'è sempre stato, abbiamo però iniziato a utilizzarlo di più lungo certe strade dove ci sono stati segnalati passaggi di auto a velocità molto elevata».

TRAFFICO LIMITATO

Il calo delle sanzioni riguarda anche le zone a traffico limitato (ztl): nel 2019 sono state 14.369 contro 20.266 dell'anno prima. «Il paragone tra i due anni è però difficile - precisa Gallo - perché le ztl sono cambiate». Ha inciso infatti la decisione di ridurle, seppur parzialmente, con l'apertura durante la settimana di quella a ponte San Francesco. «Ma di sicuro ha influito anche la scelta di mettere i semafori che avvisano quando una ztl è in funzione e quando no», aggiunge il presidente del consiglio comunale Giancarlo Iannicelli.

PIOGGIA DI DATI

Tra la marea di numeri e percentuali snocciolati con grande soddisfazione dal comandante Gallo, spiccano: 640 sanzioni per mancata revisione (208 nel 2018); 162 per auto in sosta lungo le piste ciclabili: «nel 2018 erano 94, poi abbiamo deciso di aumentare i controlli viste le continue segnalazioni che riguardavano soprattutto le aree attorno alle scuole», ha precisato Gallo; 251 multe per l'uso del telefonino alla guida (solo 48 l'anno prima); 42 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza (contro 31). Leggermente diminuiti anche gli incidenti stradali: nel 2019 sono stati in tutto 616 (639 nel 2018) di cui 241 con feriti. Due gli incidenti mortali avvenuti nel territorio comunale, uno è stato invece registrato nel 2018. Sempre allarmante invece il fenomeno della auto senza assicurazione: nel 2019, per questa infrazione, sono state staccate 234 multe (131 nel 2018). Sono invece stati 640 i veicoli trovati senza revisione (208 nel 2018): «La mancata revisione - ha osservato il comandante - è un'infrazione grave. Un veicolo non revisionato, è sicuramente più inquinante e meno sicuro. E su questo abbiamo deciso di prestare molta attenzione».

SICUREZZA

Diminuisce il numero degli accattoni: sono state solo 75 le multe staccate per questo reato amministrativo contro le 106 dell'anno prima; aumentano invece quelle fatte per consumo di alcol in zone dove è espressamente vietato (come ai giardinetti): 97 contro le 44 del 2018; sono state invece 43 le persone sanzionate per ubriachezza (25 nel 2018). Sul fronte della polizia giudiziaria, nel 2109 sono stati eseguiti 11 arresti; indagate 284 persone e segnalati alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti 85 trac adulti e minori contro i 62 dell'anno precedente. Per febbraio è stata annunciata anche un'altra novità: l'entrata in servizio dei due droni acquistati dal Comune. «I quattro agenti selezionati come piloti stanno ultimando il corso - ha annunciato il comandante - poi potremo iniziare a impiegare anche questa tecnologia per indagini ambientali, controllo dell'inquinamento e per i rilevamenti degli incidenti stradali».

