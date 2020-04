IL BILANCIO

TREVISO Per il quinto giorno consecutivo i trevigiani positivi al coronavirus sono in netto calo. Dal 18 aprile scorso sono esattamente 235 le persone che, all'esito del secondo tampone, hanno avuto un risultato negativo, facendo scendere il numero di contagiati in provincia a 1.342, il dato più basso di tutto il mese. Segno che la tendenza ormai è segnata: il covid-19 ha perso intensità e le misure di contenimento adottate ne stanno limitando la diffusione. Per la prima volta dal 22 marzo gli isolamenti domiciliari sono sotto quota 2mila. Altre 241 persone ieri hanno terminato il periodo di quarantena obbligatoria: attualmente sono 1.904 quelle che devono rimanere a casa senza avere contatti con l'esterno. In calo costante anche le terapie intensive (sono 22 i pazienti ancora ricoverati in rianimazione, due in meno di martedì, ndr) e gli ospedalizzati, al momento 203 (sette in meno). Nella tabella quotidiana compilata dalla Regione Veneto, i segni positivi riguardano i guariti (827 in provincia con un +67 rispetto al giorno precedente) e i dimessi (523 dall'inizio della pandemia, con un +8). Crescono però anche i contagi complessivi (2.386, con un +35 su base giornaliera) e purtroppo anche le vittime arrivate a 217, quattro in più rispetto a martedì.

ANCORA LUTTI

Tra i quattro decessi registrati ieri, tutti di persone con patologie pregresse, c'è stato anche quello di Narciso Pupin, 83enne di Codognè. Per tutti in paese era Ciccio, il gestore dell'osteria e della bottega di alimentari che si trovava in via Farmacia, andando verso la chiesa arcipretale. Un volto noto, e la notizia della sua morte ha suscitato tanto cordoglio. A Codognè lo conoscevano in tanti, specie chi ha qualche primavera in più. Un passato di emigrante in Venezuela, dov'era andato con il fratello. Poi il rientro in paese, la costruzione di una casa nuova, l'avvio della piccola osteria accanto alla quale c'era pure il negozio di alimentari, il caratteristico casoìn veneto dove si trovava di tutto un po'. La concorrenza sempre più stringente della grande distribuzione e le mutate abitudini delle persone avevano portato alla chiusura della bottega. Il bar però Narciso Pupin l'aveva tenuto aperto fino a tre anni fa. Era single e stare dietro al bancone era per lui anche un modo per trascorrere le giornate facendo quattro chiacchiere con gli avventori. Fino appunto al compimento degli ottant'anni quando aveva deciso di chiudere e di ritirarsi in casa di riposo. Soggiornava nella residenza per anziani Luigi ed Augusta di Roncadelle. È lì che ai primi di aprile aveva manifestato i sintomi del coronavirus. Era stato portato in ospedale e sottoposto a terapia intensiva. Sembrava che ce l'avesse fatta, visto che era tornato a respirare in modo autonomo. A non farcela è stato il suo cuore che alla fine ha ceduto. L'ultimo saluto a Narciso Pupin verrà dato venerdì nel cimitero di Codognè in forma strettamente privata. L'uomo lascia la cognata, che vive in Venezuela, e i nipoti.

I TAMPONI

«D'ora in poi faremo dai mille ai 1.800 test al giorno». L'annuncio arriva da Roberto Rigoli, direttore della microbiologia di Treviso. I test in questione sono i tamponi eseguiti per verificare se una persona è stata contagiata dal coronavirus. Nell'ultimo periodo non è stato facile. Tra la fine di marzo e l'inizio di aprile la disponibilità dei reattivi, sostanze indispensabili, è precipitata. Si era arrivati a recuperare solo 1.536 kit a settimana. Cioè il necessario per fare appena 220 tamponi al giorno. Poi la svolta. L'Usl della Marca ha trovato altre soluzioni. Si è arrangiata. La ciliegina è stata la sperimentazione del primo tampone completamente made in Veneto. «Adesso siamo tornati a processare mille tamponi al giorno. E andremo verso i 1.800 tira le fila Rigoli non ci siamo mai tirati indietro. Il ritmo era calato solo per le difficoltà di approvvigionamento».

