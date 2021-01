IL BILANCIO

TREVISO La scia di lutti sembra proprio non conoscere fine. Ieri sono mancate altre 19 persone colpite dal coronavirus. I decessi tristemente contati nel trevigiano in dieci mesi e mezzo di epidemia salgono così a 1.095. Gli ultimi mesi sono stati i peggiori. Basti pensare che 762 lutti (quasi il 70% del totale) sono stati registrati solo dall'inizio di settembre ad oggi. La buona notizia, di contro, è che il Covid sembra aver relativamente rallentato la propria corsa nella Marca. Relativamente, sì, perché ieri sono comunque emersi 524 nuovi contagi. Ma le guarigioni aumentano in modo significativo. Solamente ieri 2.150 trevigiani si sono definitivamente messi alle spalle l'infezione da coronavirus, uscendo dalla quarantena domiciliare.

MENO POSITIVI

L'effetto è visibile anche sull'andamento delle persone attualmente positive nella Marca. Domenica sera erano 10.367. Mentre ieri sera sono scese a 8.722. Per una diminuzione di 1.645 casi nel giro di poche ore. In tutto ciò, però, gli ospedali restano sotto pressione. Sono esattamente 526 i pazienti Covid positivi ancora ricoverati nei vari reparti: 483 in quelli ordinari (nel dettaglio, 122 a Montebelluna e 114 a Vittorio Veneto), più 43 in Terapia intensiva. Numeri che restano stabili.

COVID POINT PEDIATRICI

Sul fronte dei tamponi, sempre ieri sono stati aperti due nuovi Covid point pediatrici: uno nell'area del Bocciodromo di via Nobel a Villorba e l'altro nell'ex Foro Boario di Oderzo, dove sono stati subito eseguiti una ventina di test rapidi su altrettanti bambini. Le strutture rientrano tra le quattro gestite dai pediatri di libera scelta del territorio. Si aggiungono a quelle già rese operative nell'ospedale di Montebelluna (in un'ala separata) e nel parcheggio del distretto di via Galvani a Conegliano (in modalità drive-in). In questi Covid Point vengono eseguiti tamponi rapidi sui bambini su appuntamento, dato dagli stessi pediatri, con annessa impegnativa, i tamponi di controllo a 10 giorni e i tamponi sugli alunni delle classi dove è emerso un caso di positività. In caso di test rapido positivo, la famiglia del bambino verrà indirizzata ai Covid Point dell'Usl, facendo sempre riferimento al proprio medico curante, per l'esecuzione del tampone di controllo processato in biologia molecolare. I quattro Covid point dedicati ai più piccoli sono stati allestiti grazie alla decisione dei pediatri di concentrare qui i 25 tamponi consegnati a ognuno di loro dalla struttura commissariale guidata da Arcuri. Invece di eseguire pochi test in ogni singolo ambulatorio, si offre così un servizio generale. Nello specifico, il Covid point pediatrico di Oderzo è stato inserito nella stessa struttura di quello generale gestito dall'Usl: il primo, per i bambini, funziona di pomeriggio (dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 18) e il secondo di mattina (dalle 8 alle 13). «Ci sono nove pediatri del territorio che coprono i turni a rotazione spiega il dottor Sebastiano Rizza il servizio è stato reso possibile grazie alla collaborazione del sindaco Maria Scardellato e del gruppo di protezione civile, coordinato da Mauro Chitarello». Il Covid point pediatrico di Villorba, invece, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 14.15 alle 18. «Le attività vengono garantite da tre pediatri per turno tira le fila Alessandra Pagliaro, rappresentante dei pediatri del distretto Treviso Nord sono già stati coinvolti quelli dell'area che fa riferimento a Villorba, Paese, Quinto e Istrana. E a breve ci si allargherà anche alla zona di Preganziol e Mogliano». (m.fav)

