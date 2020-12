IL BILANCIO

TREVISO Il minor numero di tamponi processati, così come capita ogni fine settimana, non corrisponde a una diminuzione significativa dei contagi. Anche ieri infatti i nuovi casi di positività sono stati 573, portando il totale dei trevigiani che hanno contratto il coronavirus da inizio pandemia a 42.638. Le vittime, che ancora continuano a riempire i registri dell'azienda sanitaria, sono state 3: da febbraio sono 795 i decessi causati dal Covid. La soglia degli 800 morti, purtroppo, non è molto lontana. «Il 50% dei pazienti che entrano in terapia intensiva non riesce a farcela - sottolinea il direttore generale dell'Usl 2 Francesco Benazzi - Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di persone anziane, con altre patologie gravi pregresse. Non è una giustificazione, ma la realtà dei fatti dice che chi è più fragile è di conseguenza più esposto al virus e più in pericolo se lo contrae. Tra le categorie a rischio ci sono i diabetici gravi, chi soffre di ipertensione e di obesità. Il Covid si trasforma in poco tempo in una polmonite bilaterale grave difficile da guarire». E proprio i ricoveri in terapia intensiva preoccupano i vertici sanitari: il numero degli intubati è rimasto lo stesso a quota 42, ma si tratta di situazioni a forte rischio. Se da un lato sale il numero di persone attualmente positive, che sono 18.408 con un incremento di 348 unità, dall'altro aumenta anche quello dei guariti: rispetto a sabato sono 240 in più i trevigiani che si sono lasciati alle spalle il Covid, portando il totale 23.435. Buone notizie anche sul fronte dei ricoveri in area non critica: al momento sono 465 le persone che hanno bisogno di cure ospedaliere, 9 in meno rispetto all'altro ieri. Il presidio più affollato è il Ca' Foncello di Treviso con 108 ricoverati, seguito dal Covid hospital di Vittorio Veneto con 106. A Montebelluna i ricoverati sono 83, al San Camillo 52, all'ospedale di Oderzo 37, in quello di Motta 17 e a Conegliano 13. Gli ospedali di Comunità di Treviso e Vittorio Veneto ne ospitano rispettivamente 25 e 22, mentre 2 sono allo Iov di Castelfranco Veneto.

G.Pav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA