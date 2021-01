IL BILANCIO

TREVISO Il Covid si è portato via anche Liberale Barbon, da tutti chiamato Mario, deceduto nel reparto di pneumologia dell'ospedale Cà Foncello di Treviso dov'era stato ricoverato. Aveva 65 anni e abitava a Maserada in via Biade, ma era nato a Paese il 16 novembre 1955. Amore per la vita e per la libertà: questo era Mario che, nonostante la sua disabilità, è sempre stato una persona attiva. Spirito libero, battuta pronta e intelligenza sagace, è sempre stato poco incline alla commiserazione. Ha saputo trasformare le difficoltà in tenacia e forza, e conquistare la sua autonomia. È stato uno dei fondatori della comunità Il Quadrifoglio di Treviso, cooperativa che svolge un importante lavoro per il sostegno delle persone disabili e delle loro famiglie. Da giovane, Liberale aveva anche scritto il libro Non ho rincorso le farfalle - una storia raccontata dalla carrozzella. Liberale Barbon lascia le sorelle Adriana, Maria Grazia, Giuseppina e Gabriella, il funerale verrà celebrato mercoledì 20 alle 15 nella chiesa di Varago di Maserada.

IL BOLLETTINO

Liberale Barbon è una delle due vittime registrate nel quotidiano bollettino dell'Usl 2. Il totale dei decessi trevigiani dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.171 unità. Purtroppo sarà l'ultimo dato a scendere. A differenza di tutti gli altri indicatori, che da giorni sanciscono un calo della curva epidemica. Ieri i nuovi casi di positività sono stati 164. Tre settimane fa si viaggiava a una media di 800. Attualmente i trevigiani infetti sono 6.222, ovvero 372 in meno rispetto a sabato, per un totale di contagiati dallo scorso febbraio che si attesta a 58.802. Buone notizie sul fronte dei guariti: anche ieri è stato il dato più confortante con 534 persone in più che si sono lasciate il Covid alle spalle, portando il totale a 51.409 unità. Non è andata benissimo invece a livello di pressione ospedaliera. Da giorni la diminuzione è stata sostanziosa, ma ieri i pazienti ricoverati in area non critica sono aumentati di 7 unità: sono 380 le persone che hanno bisogno di cure ospedaliere, alle quali si aggiungono 41 pazienti in terapia intensiva, uno in meno rispetto a sabato.

Michele Miriade

© RIPRODUZIONE RISERVATA

