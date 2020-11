IL BILANCIO

TREVISO E' salito a 170 il numero di pazienti positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali della Marca. Fino a ieri tra i dati ufficiali non era ancora stato registrato il ricovero di 34 persone nel reparto di Medicina dell'ospedale di Montebelluna. La struttura è stata presa come punto di riferimento in particolare per chi risulta positivo senza sviluppare sintomi problematici ma, per mille ragioni, non è nelle condizioni di affrontare l'isolamento a casa. Si tratta soprattutto di pazienti anziani. «Sono stati ricoverati nei giorni scorsi chiarisce Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca il 50% è asintomatico. Però non ha la possibilità di fare la quarantena a domicilio». I motivi sono i più diversi: c'è chi vive con altre persone in appartamenti troppo piccoli, chi ha i figli che devono continuare a lavorare e chi si ritrova proprio da solo. Per ora vengono ricoverati qui. Le aree Covid hanno ancora margini. Ma la questione rischia di rivelarsi estremamente complessa nel momento in cui gli ospedali dovessero via via riempirsi. «Ci sarà una progressiva negativizzazione sottolinea Benazzi che ci consentirà di gestire i posti letto».

LA SITUAZIONE

Ad oggi nell'ospedale di Montebelluna sono complessivamente ricoverati 43 pazienti Covid positivi. Tra questi, sei sono in area sub-intensiva. Tre, in particolare, sono arrivati da Castelfranco, dove si punta a mantenere l'ospedale Covid-free. Il rischio che gli ospedali continuino a riempirsi è direttamente legato all'aumento dei contagi. Anche ieri sono emerse 338 nuove positività nella Marca. Il numero dei trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione da coronavirus sfiora quota 7mila: sono esattamente 6.981. Nessun'altra provincia del Veneto ne conta di più. E purtroppo ieri è stato registrato un nuovo decesso. E' mancato un anziano di 90 anni, già colpito da altre patologie, che dopo la positività al Covid-19 era stato ricoverato nell'ospedale di Vittorio Veneto. E' la 380esima vittima nel trevigiano dall'inizio dell'epidemia, cioè dallo scorso febbraio ad oggi. La buona notizia è che i ricoveri in Terapia intensiva rimangono stabili. Ieri si è arrivati a 14: dieci a Treviso e quattro a Conegliano. Al momento preoccupa di più la frequenza dei ricoveri nei settori non critici. Ecco perché l'Usl ha deciso di aprire un nuovo reparto Covid al posto dell'unità di Riabilitazione del Ca' Foncello. Ci saranno 40 posti letto a bassa intensità di cura, cioè per le persone che si stanno riprendendo. Ne sono già stati attivati una quindicina. A differenza della prima ondata, però, stavolta la Riabilitazione non verrà chiusa. I pazienti sono stati trasferiti nell'unità didattica infermieristica estensiva dello stesso Ca' Foncello (13 su 20 posti) e nella Riabilitazione di Castelfranco. L'obiettivo è alleggerire il carico sul settore Covid della Pneumologia. Qui ci sono 20 posti letto. Nel giro di un paio di settimane ne sono già stati occupati 16. Ma si fatica ad andare a regime a causa della carenza di personale. Tanto che l'Usl ha dovuto ricorrere al blocco delle ferie. Nell'ultimo periodo, tra l'altro, la stessa Pneumologia ha dovuto accogliere dei pazienti che erano ricoverati nel Covid Hospital del San Camillo ma che purtroppo sono peggiorati.

IL TRACCIAMENTO

In tutto ciò, l'azienda sanitaria sta per rafforzare la task force impegnata nel tracciamento dei contatti dei positivi. Ogni giorno vengono rintracciate circa 2mila persone, oltre a quelle che risultano contagiate. A breve il gruppo di lavoro verrà potenziato. «Passeremo da 28 a 58 operatori» annuncia Benazzi. Decisamente più vicino alla quota ottimale di 73. Oggi entreranno in servizio le tre squadre militari assegnate ai punti tampone: due ad Altivole e una a Conegliano. Stamattina verrà anche aperto il nuovo punto tamponi in drive-in a Dosson di Casier. Domani toccherà al nuovo Covid Point nell'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene, accessibile a piedi, solo su prenotazione. Intanto anche l'ospedale riabilitativo Oras di Motta di Livenza sta lavorando per arginare i contagi. Ai primi due medici risultati positivi, ora si è aggiunto un operatore sociosanitario. Più una decina di operatori che sono costretti alla quarantena domiciliare perché risultati positivi all'esterno della struttura o perché contatti di positivi.

«Per sopperire alle temporanee carenze abbiamo richiamato del personale dalle ferie fa il punto Guido Sattin, direttore sanitario dell'Oras per il momento continuiamo con qualche rallentamento, ma senza alcuna chiusura. Siamo impegnati in continui screening sul personale. Con il prossimo andremo a controllare 450 persone, al ritmo di 40 al giorno. L'attenzione è massima».

Mauro Favaro

