IL BILANCIO

TREVISO È allerta gialla per l'emergenza coronavirus. La Marca è diventata la provincia del Veneto più colpita dall'inizio dell'epidemia a oggi. Superando anche Verona. Negli ultimi otto mesi sono state contagiate 9.414 persone. E la curva continua a salire. Ciò che più preoccupa è che di pari passo stanno aumentando anche i ricoveri negli ospedali di pazienti positivi al Covid-19. Adesso si è arrivati a quota 141, compresi sei in Terapia intensiva. Il piano parla chiaro: a ridosso dei 150 ricoveri scatta l'allerta gialla, la terza su cinque, che prevede l'attivazione dei Covid Hospital. Così è. Proprio oggi ci sarà un incontro tra i vertici dell'Usl della Marca e la direzione dell'ospedale San Camillo di Treviso. L'obiettivo è fare in modo che quest'ultimo già dai prossimi giorni torni ad accogliere in pianta stabile pazienti positivi al coronavirus, fino a quando non sarà finita l'emergenza. «Siamo pronti a fare la nostra parte apre suor Lancy Ezhupara, direttrice amministrativa del San Camillo l'idea è di andare per fasi, seguendo l'evolversi dell'epidemia. Abbiamo a disposizione un reparto interno con 20 posti letto dove possiamo spostare i nostri attuali degenti. Questo ci consente di partire subito con le aree Covid. Inizialmente può essere usata una delle due ali dell'ospedale. Per poi andare a regime, se servirà, fino all'attivazione di un totale di 120 posti letto Covid, sospendendo le attività ordinarie».

LA COLLABORAZIONE

Nella sostanza la collaborazione è già partita. Inevitabile: i reparti Covid attivati dall'Usl solo una decina di giorni fa viaggiano già verso l'esaurimento dei posti. Vale per la Pneumologia di Treviso, dove sono occupati 15 posti su 20, così come per l'area sub-intensiva dell'ospedale di Montebelluna, dove ci sono 10 pazienti a fronte di 15 letti. Oggi gli ospedali dell'Usl della Marca vedono ricoverate 135 persone positive al coronavirus: 4 nella Terapia intensiva del Ca' Foncello, con l'ultimo paziente trasferito ieri notte proprio dalla Pneumologia; 2 nella Terapia intensiva di Conegliano; 48 nei reparti ordinari dello stesso Ca' Foncello, più uno in quelli dell'ospedale di Conegliano; 10 a Montebelluna; 65 nell'ospedale di Vittorio Veneto, più altri 5 nell'ospedale di comunità della stessa Vittorio Veneto. E a questi se ne aggiungono altri 6 già trasferiti al San Camillo dal pronto soccorso e dalla Medicina d'urgenza del Ca' Foncello. Anche l'ospedale di Vittorio Veneto è destinato a trasformarsi in un Covid Hospital, come accaduto nella prima ondata. La differenza è che per il San Camillo, struttura privata, serve una convenzione. Mentre a Vittorio Veneto si andrà in automatico, riducendo progressivamente l'attività ordinaria e, se necessario, trasferendo quella d'urgenza. Anzi, si è già partiti. «Abbiamo già iniziato a trasferire a Vittorio Veneto pazienti Covid positivi che erano nei reparti di altri ospedali», spiega Francesco Benazzi, direttore genera dell'azienda sanitaria trevigiana. Ci sono altri margini? «Stiamo valutando la possibilità di trasformare anche l'ospedale di comunità del Ca' Foncello in un reparto Covid: qui sarebbe possibile avere altri 28 posti, tra l'altro nello stesso edificio dell'unità di Malattie infettive. Prima, però, va svuotato e sanificato».

I TIMORI

In tutto ciò non va dimenticato il rovescio della medaglia. Il vero timore è di dover arrivare a concentrare gli ospedali praticamente solo sulle infezioni da coronavirus, al netto delle urgenze, riducendo gli altri servizi. Nasce da qui la richiesta di tenere la Medicina d'urgenza di Treviso come reparto Covid-free, almeno fino a quando sarà possibile, per essere pronti a rispondere sempre a tutti gli altri pazienti. «L'insufficienza respiratoria non dipende solo dall'infezione da coronavirus. Può essere ad esempio legata a una broncopneumopatia cronica ostruttiva sottolinea Carlo Agostini, direttore dell'unità di Prima medicina del Ca' Foncello c'è bisogno di ossigenoterapia e ventilazione assistita. Nell'eventuale assenza di altri spazi, abbiamo bisogno di letti dove poter comunque garantire l'intensiva respiratoria in situazioni che non sono Covid». Nel frattempo i contagi non si fermano. Solo ieri sono emerse 276 nuove positività nella Marca. Un numero che ha fatto balzare a 4.132 il totale dei trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione. Sul fronte delle scuole, altre tre classi sono finite in quarantena. Questo problema, però, ora dovrebbe gradualmente ridursi: proprio da oggi scatta la didattica a distanza per tre quarti dei ragazzi delle superiori.

Mauro Favaro

