IL BILANCIO

TREVISO Diario di bordo delle scuole superiori trevigiane al termine della prima settimana dal ritorno della didattica a distanza a scuola. Ragazzi e insegnanti si sono adeguati, ma le connessioni internet dei vari istituti non sono ancora all'altezza e quindi le difficoltà non mancano. I primi giorni di lezioni online si sono quindi trasformati in una corsa contro il tempo per potenziare i collegamenti coni i docenti divisi tra lezioni in aula e o da casa. E infine è stato affrontato anche un altro problema: la messa a disposizione di pc portatili in comodato d'uso agli alunni le cui famiglie non possono permetterseli. Cosa si fa e cosa serve agli istituti scolastici in città per stare al passo con i tempi e i modi di fare scuola al ritorno della dad. Didattica a distanza, andata e ritorno. Da settembre ribattezzata did, didattica digitale integrata. In ogni caso ai sensi del Dpcm del 24 ottobre dev'essere assicurato il ricorso a quest'ultima a non meno del 75 per cento degli studenti delle superiori.

LE SCELTE

«Noi abbiamo scelto la turnazione delle classi in presenza una settimana ogni tre spiega Mariarita Ventura, preside del liceo classico Canova - Su 1400 studenti del liceo, circa 350, il 25 per cento, a rotazione per una settimana intera continueranno le lezioni in presenza». Da ben prima del ritorno alle lezioni on line, procedono intanto a passo spedito al liceo Canova i lavori a rinforzo della rete di fibra ottica. In modo da garantire ai docenti collegati via Internet da scuola la massima copertura alla rete: «Ci sono anche i necessari tempi tecnici da mettere in conto per potenziare la connessione mette in evidenza la dirigente - Per ora i nostri docenti, con tutte le classi a casa, lavorano da casa. Tra qualche giorno, quando i lavori di potenziamento della rete saranno terminati, potranno lavorare da scuola. Solo nel momento in cui dovesse essere necessario sospendere tutte le attività didattiche in presenza è prevista la modalità del lavoro agile da casa anche per i docenti». E con il ritorno alle lezioni on line è pure corsa contro il tempo per dotare gli studenti che ne sono sprovvisti dei computer portatili. Il liceo Canova ne ha messi a disposizione già 40: «Abbiamo voluto dare la precedenza alle famiglie che ne hanno bisogno a causa di problemi economici mette in evidenza la preside Si potranno anche recuperare computer dai laboratori. Il Miur ha comunque messo in conto ulteriori risorse da destinare alle scuole per l'acquisto di terminali e il potenziamento della rete».

I NUOVI ORARI

E proprio per poter stare al passo con i tempi della rete anche il tempo scuola si adegua. Le lezioni on line non possono andare oltre i 45 minuti. Mentre la campanella a scuola continua a suonare ogni 60. Classi presenti in istituto e classi che fruiscono della didattica digitale integrata anche al liceo scientifico Da Vinci. Turnazioni al via da una settimana anche nel liceo della Marca con il numero più alto di studenti. Il Duca degli Abruzzi in città, con cinque indirizzi liceali, 79 classi e quasi 2000 iscritti. Qui didattica in presenza per un numero massimo di 500. Per i restanti 1500, a turno, la scuola torna di nuovo on line. Videolezioni, trasmissione di materiali, audio, invio di file: «Riteniamo, infatti, che vada preservata l'unità-classe, sia essa in presenza o a distanza si legge nella pagina web del Duca - Insomma, i giorni trascorsi assieme in presenza non saranno molti, ma non verrà meno il legame profondo della piccola comunità chiamata classe, della quale fanno parte a tutti gli effetti gli insegnanti». Scuola che vai, messa a punto della didattica a distanza che trovi. Fatto tesoro di tutti i modi possibili di svolgere le lezioni on line imparati al tempo del lockdown. Per tutte le scuole non cambia la sostanza, il 75 per cento degli studenti a casa e il 25 in presenza: «Ci sono istituti che hanno scelto di fare lezione mezza settimana in presenza e la restante metà a distanza conclude la dirigente Ventura e chi invece ha cercato di garantire il più possibile le lezioni in presenza agli studenti delle classi prime. O ha scelto di far fare lezioni on line a turno a tutti. In ogni caso è richiesto un forte senso di autonomia e responsabilità da parte degli studenti. E una nuova confidenza con gli strumenti informatici da parte dei docenti».

Alessandra Vendrame

