IL BILANCIO

TREVISO Covid nella Marca: aumento dei ricoveri. Sono 11 in più rispetto al fine settimana. Salgono così da 98 a 109 le degenze. «I ricoverati sono quasi tutti settantenni» conferma il direttore generale Francesco Benazzi. Le aree di provenienza sono Valddobbiadene, Montebelluna poi Oderzo e Treviso. I luoghi finiti nel mirino nei giorni scorsi a causa di cene e ossade abusive in case private.

In totale sono 76 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore a Treviso e provincia per un totale di 2286 persone attualmente positive. I guariti sono 103.

I pazienti ricoverati all'ospedale Cà Foncello sono 26, 7 in terapia intensiva. Ed è il direttore generale a leggere i numeri in ottica attendista. Perchè la verità sulla terza ondata si saprà solo a metà mese, quando sarà possibile tirare le somme.

«Oggi -spiega Francesco Benazzi- abbiamo diminuito il numero dei contagi. Ci sono stati meno positivi rispetto agli altri giorni però più persone ricoverate. Credo sia una fase, stiamo aspettando la metà di marzo. Lì capiremo anche il vero risvolto dei comportamenti che hanno caratterizzato le scorse settimane e gli assembramenti del weekend».

LA SVOLTA

La data fissata come chiave di volta dall'azienda per capire se la terza ondata picchierà duro come è stato per la seconda o se Treviso riuscirà ad essere in parte risparmiata è il 15 marzo. Permane quindi la fase di transizione.

«La scorsa settimana abbiamo avuto ricoveri di cinquantenni e sessantenni. 3 giorni molto impegnativi. Ora in corsia abbiamo i 70enni e qualche associazione su dove possano essere nati quei contagi la stiamo facendo. I vaccini sulla popolazione anziana ci stanno aiutando moltissimo».

Le vaccinazioni sulla classe 1940 sono state ultimate e in questi giorni tocca ai nati nel 1941. «Abbiamo vaccinato il 50% del personale docente. Per fortuna questa settimana non si sono ripetute le scene della scorsa, grazie a Dio gli insegnanti sembra abbiano reagito meglio all'Astrazeneca».

Continuano le vaccinazioni alle forze dell'ordine. «Andremo avanti tutta la settimana, con l'obiettivo di completare».

Gli 80enni sono dunque coperti, mentre i 70enni sono esposti. «Hanno i nipoti che vanno a scuola e fanno i raduni tra compagni poi i genitori li portano dal nonno. Che magari è asintomatico, ci arriva con una febbricola ma è desaturato, con debito d'ossigeno tra l'85 e l'86%. Così almeno è accaduto per i ricoveri di questi giorni, provenienti dalla zona di Valdobbiadene, di Montebelluna, Oderzo e Treviso».

LA BUONA NOTIZIA

Una buona notizia arriva dalle case di riposo: nelle Rsa di tutta la Marca il numero di positivi è sceso a zero. Se le residenze per anziani sono Covid free, le scuole continuano ad essere in sofferenza. A relazionare sul cluster di Farra è il sindaco Mattia Perencin. «I bimbi alla primaria di Col San Martino sono risultati negativi al tampone -aggiorna- Alla secondaria ci sono due classi in quarantena ed una in monitoraggio con ragazzini rientrati in presenza a seguito di tampone negativo. Alla primaria di Soligo (che rimane chiusa) si è registrato un ulteriore bambino positivo. Il secondo tampone per i bimbi della scuola sarà fatto il 5 marzo. Il focolaio fortunatamente rimane per ora circoscritto. Con un po' di buonsenso e responsabilità da parte di tutti riusciremo a venir fuori da questa situazione: ognuno deve fare la propria parte. È importante capire che i comportamenti di ciascuno devono essere rispettosi delle normative sanitarie».

Restano in isolamento i 15 alunni e le famiglie che hanno vietato il consenso al tampone. Quanto all'ipotesi di sanzionare i responsabili della festa di Carnevale il direttore generale allarga le braccia. «Ipotesi non percorribile al momento. Dobbiamo confidare nel buonsenso».

Ma, guardando gli assembramenti degli ultimi giorni, l'azienda resta in attesa: 15 giorni ancora per capire se la terza ondata avrà solo lambito la Marca.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA