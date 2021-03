IL BILANCIO

TREVISO Cene e feste private senza precauzione. E i contagi ripartono. Contro questa mancanza di senso civico si scagliano non soltanto i sindaci, ma anche l'Usl 2. Perchè se i giovani e i bambini non rischiano granchè, mettono invece in pericolo la salute dei loro familiari, genitori e soprattutto nonni. In un periodo doppiamente critico in quanto i contagi si stano rialzando tanto da far dire agli esperti del settore che la tregua è finita e siamo già entrati nella terza fase pandemica. E critico perchè la campagna vaccinale procede, ma non spedita come si vorrebbe.

«Questa terza fase è caratterizzata dal fatto che la diffusione non è uniforme, come ci aveva abituato la seconda fase, quella di fine autunno e poi natalizia - esordisce il direttore generale dell'Usl 2 Francesco Benazzi - La diffusione del virus procede adesso a cluster in diverse aree della provincia. Siamo stati finora in grado di tracciare i contatti e isolare gli ulteriori positivi in modo da arginare la diffusione incontrollata del Covid. Ma ci vuole attenzione massima». Per il dg Benazzi è pericoloso abbassare la guardia soltanto perchè si è stanchi di restrizioni e presidi sanitari. «Capisco il diritto dei bambini di divertirsi ma facciamolo in sicurezza altrimenti rischiamo di infettare soggetti deboli, magari un papà cardiopatico o un anziano. E loro rischiano la vita. Non possiamo permetterlo» scandisce.

LA MOSSA GIUSTA

Quando i contagi si sono ridotti la struttura messa in piedi dall'Usl per i tracciamenti rischiava di essere smantellata. Apparentemente non serviva più. «Ho fortemente voluto tenerla in piedi, leggermente asciugata cioè con 60/70 persone al posto del centinaio in servizio nei momenti di curva massima dei contagi, perchè non mi fido di questo virus e volevo aspettare il giro di boa di marzo» mette le mani avanti il dottor Benazzi. Giusta intuizione che consente adesso, alla ripartenza di focolai di contagi, di circoscriverli e isolarli. Con la certezza che la campagna vaccinale procede: entro marzo saranno immunizzati gli over 80 ed entro aprile persone con patologie. «Speriamo di vaccinarli con due dosi ma se i vaccini arrivano a rilento li vaccineremo con una dose sola. Questo significa che il Covid non mieterà più vittime, o almeno il numero si ridurrà drasticamente» scandisce il dg Benazzi. Certo, il virus non è sconfitto e la strada sarà ancora lunga prima di poter archiviare questa pandemia. Ma una certezza c'è: il vaccino funziona. La dimostrazione? Nelle case di ricovero -dove gli anziani sono stati tutti immunizzati- non si registrano più decessi. «È un dato che mi permette finalmente di rilassarmi un po'. Non dormivo la notte pensando ai tanti morti a causa del Covid» ammette Benazzi.

LE VARIANTI

Resta ancora da capire quanto ha inciso la variante inglese nel rialzo dei contagi. «Ieri abbiamo trovato 30 positivi con Covid modificato, la cosiddetta variante inglese. La conferma arriva dall'Istituto zooprofilattico a cui vengono inviati i campioni e l'attesa per il referto è di una quindicina di giorni. Quando il dottor Roberto Rigoli, direttore di microbiologia, individua un campione sospetto lo invia all'istituto zooprofilattico per il sequenziamento. Per avere comunque un quadro più completo dovremo aspettare la fine di marzo» spiega il dottor Benazzi.

TAMPONI: IL CASO VITTORIO

Che aggiunge: «Siano pronti a riaprire qualche ospedale, se sarà necessario. Ci sono uomini e strutture per farlo. L'attività chirurgica è ripartita all'80% proprio per consentirci di attingere a riserve di personale se il Covid alzerà la testa in modo significativo. Ma speriamo nei vaccini». E per l'assenza di una farmacia che faccia i tamponi a Vittorio Veneto Benazzi allarga le braccia: «Non c'è l'obbligo. Ma in ogni caso se le code ai Covid point dovessero diventare importanti siamo pronti a riaprire la struttura prevista per Vittorio Veneto».

Valeria Lipparini

