CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BILANCIOSINISTRA PIAVE È stato il forte vento, con raffiche che hanno superato gli 80 chilometri orari, a causare la gran parte dei danni in Alta Marca. NEL VITTORIESEA Vittorio Veneto, il vento ha abbattuto alcuni alberi nei giardini degli asili di Formeniga e San Giacomo, lungo le strade di Carpesica, Cozzuolo e Formeniga, senza per fortuna causare danni a cose o persone. In via Carso, a Sant'Andrea, si è registrata la rottura di una linea dell'acquedotto, ripristinata da Piave Servizi nel corso della giornata di ieri. Anche a Fregona e...