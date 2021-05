Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOPIEVE DI SOLIGO Prosecco Superiore: volano le vendite. E il Consorzio chiede alla Regione di sbloccare lo stoccaggio. «C'è continua domanda: è necessario immettere sul mercato gli ulteriori 13,9 milioni di bottiglie messi a riserva». Nuovi canali per le bollicine Docg e un sbarco in grande stile a Londra con Eataly al centro dell'anteprima del rapporto economico della Denominazione per l'anno 2020, presentata questa mattina. Il...