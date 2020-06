IL BILANCIO 2019

TREVISO Calano drasticamente i ricoveri nell'ospedale di Castelfranco, dove nell'ultimo anno e mezzo è stato fatto spazio alla nuova base dell'Istituto oncologico veneto. Nel giro di dodici mesi le attività di ricovero nella parte generalista dell'Usl della Marca sono diminuite di quasi il 20%.

I DATI

La conferma arriva direttamente dal bilancio del 2019 che l'azienda sanitaria trevigiana ha appena chiuso con un utile che supera di poco quota 1,5 milioni di euro. L'anno scorso la struttura di Castelfranco ha contato 11.420 ricoveri, tra i quali poco più di 7mila urgenti. Mentre nel 2018 si era arrivati a 14.233. Vuol dire oltre 2.800 in meno. Il calo è stato significativo soprattutto per quanto riguarda i ricoveri ordinari, passati da 11.580 a 9.667, e per quelli in week surgery, più che dimezzati, dato che sono scesi dai 1.153 di due anni fa ai 535 dell'anno scorso. Il calo maggiore, in particolare, ha riguardato l'ambito della chirurgia. Le dimissioni relative a questo settore sono diminuite del 12,3 per cento. Di contro, tra il 2018 e il 2019 i ricoveri sono aumentati nell'ospedale di Montebelluna (+5,4 per cento) e in quelli del distretto di Pieve di Soligo: Conegliano (+1,9 per cento) e Vittorio Veneto (+2,1 per cento). Nel distretto di Treviso, invece, il saldo è rimasto invariato. Ma a quanto pare c'è stato un accentramento al Ca' Foncello rispetto alla struttura di Oderzo. Questa ultima ha visto calare i ricoveri dell'11,2 per cento (da 6.744 a 5.986). Una diminuzione che però è stata bilanciata dall'aumento del 2,1 per cento registrato al Ca' Foncello (da 37.087 a 37.864), che ha numeri decisamente più elevati e che con il suo peso ha riallineato il bilancio dell'intero distretto.

LE NASCITE

Per quanto riguarda i nuovi nati, invece, si salva solamente Montebelluna. Questo speciale bilancio è sempre più in rosso: l'anno scorso in tutto il trevigiano sono nati 447 bambini in meno rispetto al 2018. L'andamento è in calo a Treviso (da 2.266 a 2.165), Oderzo (da 928 a 830), Conegliano (da 936 a 911), Vittorio Veneto (da 207 a 90) e nella stessa Castelfranco (da 823 a 662). Montebelluna è l'unico ospedale andato in controtendenza. Qui i parti sono aumentati passando dai 980 del 2018 ai 1.035 dell'anno scorso. Infine, l'anno scorso i tempi di attesa sono stati sostanzialmente rispettati, nonostante le prestazioni ambulatoriali siano aumentate di quasi mezzo milione (da 9,7 milioni del 2018 a oltre 10,2 milioni del 2019). E' stata registrata qualche difficoltà solo nel distretto di Conegliano e Vittorio Veneto, che in alcuni casi ha faticato a rimanere sopra il 90 per cento di prestazioni erogate nei tempi stabiliti. Per il resto, però, si è generalmente rimasti in linea con l'obiettivo del 95 per cento delle prestazioni sanitarie eseguite nel rispetto della priorità indicata nella prescrizione.

M. F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA