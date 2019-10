Il benvenuto di Zaia «Vescovo dei giovani»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTESA TREVISO Domani è il giorno dell'arrivo. Per la Treviso cristiana inizia ufficialmente un nuovo capitolo. C'è un senso diffuso di attesa. E, unita alla gratitudine per l'opera di Monsignor Agostino Gardin, capace e tenace tessitore, la voglia di dare alla Chiesa trevigiana un volto più volitivo e modalità di comunicazione più in linea con i tempi. Il nuovo vescovo Michele Tomasi nei giorni scorsi ha ultimato il trasloco: oggetti personali e libri sono stati preparati nella sua nuova casa. Ma la prima notte ufficiale a Treviso è...