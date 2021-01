IL BAR

TREVISO «Siamo ovviamente felici di riaprire. Stare a casa non piace a nessuno. Però speriamo non sia a singhiozzo. Un'altra apertura di due settimane per magari giocarci marzo e aprile sarebbe deleteria psicologicamente». Fabio Tambarotto si appresta ad alzare lunedì mattina la serranda di Muscoli's. Per la gioia dei clienti e degli aficionados in Pescheria. «Voglio essere ottimista, ma ho dei dubbi sulla tenuta della riapertura, visto anche il caos vaccini». Per tutte le osterie trevigiane sarà un week-end di spesa e pulizie. Con una prospettiva di normalità che al momento sembra a termine. «Non voglio dire che non ci faccia felici rivedere persone nel locale, tuttavia ho sempre la sensazione che manchi una programmazione di base, che le cose vengano fatte a estro. Siamo sinceri: domani fanno aprire in contemporanea scuole e locali pubblici. Inoltre partono i saldi. Non sarà facile gestire questo flusso, si va un po' a come soffia il vento. E aprendo così tante cose insieme, il timore è che il contagio dilaghi». Diversamente da altri locali in città, dal 24 dicembre ad oggi Muscoli's non ha fatto asporto. «La mia impressione è che locali come il nostro siano goduti nel momento in cui li puoi vivere. Da Muscoli's uno non viene per prendersi le seppie al nero e mangiarle a casa. Noi non vendiamo solo il prodotto, vendiamo l'atmosfera della vecchia Treviso e, modestamente, anche la professionalità. Per questo la scelta è stata quella di chiudere in attesa di nuove regole. La funzione della nostra osteria è quella di far stare insieme le persone, di concedere ore di svago e di incontro». Anche i fratelli Tambarotto hanno visto l'arrivo dei ristori con tempi e modalità simili agli altri esercenti. «I ristori sono arrivati ma mi sono serviti a pagare gli stipendi. A Natale noi abbiamo pagato stipendio di dicembre e tredicesima come ogni anno ai 4 dipendenti. Poi in gennaio abbiamo usufruito della cassa integrazione». Ora si riparte. Ma con il freno a mano. Priorità alla sicurezza e al rispetto delle regole. Per evitare contagi e sanzioni. «Gioia sì, ma con moderazione - conclude Tambarotto - è frustrante la mancanza di progettualità e di prospettiva e nel lavoro non aver un futuro tangibile è un problema. Confidiamo che la terza ondata ci risparmi e che la bella stagione ci sostenga. Attendendo di capire davvero come avverrà la distribuzione dei vaccini».

E. F.

