CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BANDOTREVISO Treviso capofila di un importante progetto europeo che mette al centro il benessere dell'anziano. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 531.752 euro per il progetto Taafe, nell'ambito di un bando europeo da 2.168.317 euro finanziato dal programma Interreg Spazio Alpino, che sarà impiegato per lo studio di progetti che andranno ad incrementare e migliorare i servizi per gli over 65. «Per la prima volta Treviso diventa coordinatore e gestore delle relazioni con l'Europa e i partner», dichiara l'assessore alla Smart City,...