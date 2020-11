IL BANDO

TREVISO Ci sono quattro possibili Covid Hotel per il trevigiano. Tanti sono gli alberghi che si sono fatti avanti con l'Usl della Marca dando la propria disponibilità ad accogliere persone positive al coronavirus che non sono nelle condizioni di trascorrere la quarantena a casa. Oltre all'hotel Villa Fiorita di Monastier, ci sono il Bhr Hotel di Quinto di Treviso, il resort Frassinelli di Vittorio Veneto e la struttura ricettiva di Rosanna Predazzer di Ponte di Piave. Ad oggi è prevista l'apertura di un solo Covid Hotel nella nostra provincia. La scelta tra i quattro che si sono proposti, però, non è ancora stata fatta. Si deciderà in un secondo momento, e solo se sarà necessario. «Adesso sappiamo quali strutture sono disponibili spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria ne individueremo una nel momento in cui dovesse essere necessario. Per ora non c'è questa urgenza».

L'APERTURA DELLE BUSTE

Le offerte sono state aperte nel tardo pomeriggio di ieri. Si va dalle 60 alle 136 camere messe sul piatto da Villa Fiorita. La decisione verrà presa valutando il rapporto tra qualità, posizione geografica e prezzo, pasti compresi. Al netto delle diverse offerte fatte dagli alberghi, è stata ipotizzata una spesa di 50 euro al giorno per persona ospitata. L'impegno economico per garantire il funzionamento di un Covid Hotel, quindi, dovrebbe aggirarsi tra i 3mila e i 7mila euro al giorno. I cittadini non sarebbero chiamati a pagare nulla. L'operazione sarà finanziata dalla struttura nazionale guidata dal commissario Domenico Arcuri. Al momento, però, l'Usl sta ancora attendendo indicazioni in merito. L'aspetto economico è il primo nodo da risolvere. Nel frattempo ci sono stati altri chiarimenti. A differenza di quanto sembrava all'inizio, la gestione del Covid Hotel sarà interamente alberghiera. Cioè non sanitaria. Tradotto: i servizi dovranno essere garantiti solo dal personale della struttura, appositamente formato, senza l'intervento degli infermieri dell'Usl. «Stiamo parlando di ospitare persone sì positive, ma senza sintomi specifica Benazzi persone che semplicemente non hanno la possibilità di passare la quarantena a casa. Di conseguenza non servono infermieri». Ci potranno essere dei passaggi per verificare che tutto vada per il meglio, ma senza impegni diretti. Ad oggi il Covid Hotel non è considerato una priorità assoluta anche perché l'Usl ha già individuato due strutture esterne agli ospedali dove poter trasferire i pazienti.

I TRASFERIMENTI

Ieri è stato aperto il reparto Covid isolato con 30 posti letto nel contesto del centro anziani San Antonio di Conegliano. Sono già stati trasferiti 8 pazienti positivi che erano ricoverati nell'ospedale di Montebelluna, il più in difficoltà sul fronte dell'occupazione dei posti. Nelle ultime ore, tra l'altro, sono rimbalzati sui social network appelli per trovare infermieri e operatori sociosanitari da inserire proprio nella casa San Antonio. La coperta resta sempre corta. Giovedì prossimo, poi, ci sarà la riapertura dell'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene, dove sono stati attrezzati 60 letti, già collegati al sistema di distribuzione dell'ossigeno, tra l'ex punto nascite al quarto piano e l'ex reparto di Medicina al quinto piano. Verranno progressivamente trasferiti qui altri pazienti Covid positivi attualmente ricoverati negli ospedali che non hanno bisogno di cure particolari ma che per varie ragioni non possono ancora far ritorno a casa. Giovedì verranno aperti i primi 30 posti letto dell'ex Guicciardini. Di seguito toccherà agli altri 30. Anche in questo caso non è stato semplice risolvere il nodo del personale. Alla fine è stata trovata la quadra grazie agli infermieri in pensione che si sono messi a disposizione per tornare in corsia e agli operatori individuati dagli istituti per anziani San Gregorio di Valdobbiadene. A livello pratico si punta ad allargare il raggio d'azione della cooperativa Orchidea, che gestisce già l'ospedale di comunità di Treviso.

