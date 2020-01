Il 30 marzo Innocente Nardi concluderà il mandato da presidente. Quasi 9 anni di lavoro, i suoi, a cui per scelta ha messo una scadenza. Per sé e per gli altri. Nardi, espressione della cantina La Farra, posizionata nel fulcro della core-zone, è stato rieletto all'unanimità il 18 maggio 2017. In quella sede il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG ha ribadito la fiducia dopo sei anni di lavoro apprezzato e riconosciuto dai soci nonché dal Consiglio di Amministrazione, che all'unanimità lo ha rieletto. Insieme a lui nel Cda oggi siedono Cinzia Sommariva (Sommariva Palazzo Rosso) e Marco Spagnol (Spagnol Soc. Agricola di Spagnol Orazio) in rappresentanza dei viticoltori; Franco Varaschin (Cantina Produttori Valdobbiadene), Paolo Bisol (Ruggeri), Piero De Faveri (Cantina Colli del Soligo), Giuseppe Collatuzzo (Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto) e Lodovico Giustiniani (Borgoluce) per i vinificatori; Loris Francesco Vazzoler (Santa Margherita), Valerio Fuson (Villa Sandi), Lauro Pagot (La Marca), Federico Dal Bianco (Masottina), Giorgio Panciera (Carpenè Malvolti), Gabriella Vettoretti (La Tordera) e Francesco Drusian (Drusian), per gli imbottigliatori.«Ho introdotto il limite di mandato, ho fatto nove anni e non mi ricandiderò dopo la scadenza del 30 marzo» ha ribadito Nardi, «gli iscritti eleggeranno i 15 componenti del nuovo consiglio. Ad aprile il nuovo vertice».

