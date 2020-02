(El.Gi.) Se non ci sarà una nuova ordinanza di proroga della chiusura delle scuole, lunedì gli studenti di ogni ordine e grado torneranno sui banchi. Non prima però che gli istituti scolastici vengano sanificati come disposto dall'azienda sanitaria. «Ci vorrà tempo per pulire e arieggiare gli ambienti commenta Riccardo Szumski, sindaco di Santa Lucia di Piave e medico e il personale scolastico non può rientrare prima di lunedì». A queste condizioni, gioco forza, le lezioni non potranno riprendere lunedì, o almeno non alla prima ora. L'Usl2 ha inviato, infatti, una circolare ai sindaci e alla responsabile dell'ufficio scolastico di Treviso. «Il coronavirus si legge nella circolare firmata da Sandro Cinquetti, direttore del servizio igiene e sanità pubblica dell'Usl2 - sopravvive nell'ambiente per un massimo di 9 giorni. Per effetto del periodo di chiusura che la scuola ha osservato nella settimana corrente, risulta evidente che l'eventuale, peraltro del tutto improbabile, presenza di virus in tale contesto sarà, da lunedì prossimo, pressoché irrilevante. Tuttavia appare opportuna una pulizia ambientale adeguata. Dopo le operazioni indicate, è importante ventilare l'ambiente aprendo le finestre». «Ho girato la nota dell'Usl alla dirigente scolastica afferma Szumski - ci vorrà tempo per pulire e dare aria. Comunque non so quando apriranno, ma men che meno lo sanno le scuole».

