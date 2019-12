«Il 2019 sarà ricordato per il salvataggio del Comunale»

IL BILANCIO

TREVISO In mezzo ai tantissimi dati e numeri del bilancio amministrativo e politico del 2019, il sindaco Mario Conte ne sceglie idealmente uno: «Mi piacerebbe che il 2019 venisse ricordato come l'anno del salvataggio del teatro Comunale. Non dimentichiamo mai che, il 2019, poteva invece passare alla storia come l'anno della sua chiusura». E evidenzia il più 12% per quanto riguarda gli abbonamenti.

FINANZE

Il dato principale è la velocità dei pagamenti ai fornitori e ai privati, in media liquidati 4,8 giorni d'anticipo rispetto alla scadenza prevista. Ma il meglio, secondo l'assessore Christian Schiavon arriverà a marzo, quando si conoscerà l'entità dell'avanza da investire nuovamente.

SICUREZZA

In via Pisa e via Fiumicelli, nervi scoperti quando si parla di sicurezza, l'attività della polizia locale è sensibilmente aumentata con interventi più che quadruplicati rispetto al 2018. I quattro vigili in più in arrivo nel 2020 serviranno a reintrodurre la figura del vigili di quartiere mentre gli 82 posti di blocco nei quartieri, fatti a novembre per arginare l'ondata di furti, hanno prodotto 2300 persone controllati.

AMBIENTE

L'assessore Alessandro Manera cita con soddisfazione i 188mila euro erogati come contributi per il cambio delle caldaie e la svolta plastic-free con le 800 borracce distribuite nelle scuole primarie. Ma il fiore all'occhiello è la cessione dell'ex discarica di via Orsenigo a Contatina per il completo recupero e bonifica: «La più grande operazione ambientale mai fatta in città».

URBANISTICA

L'approvazione del Piano Interventi rappresenta l'ostacolo più arduo. Subito dopo viene il taglio degli oneri di urbanizzazione del 30% per chi si impegna in recuperi edilizi destinati alla residenza e al piccolo commercio. E nel 2020 si parte con il nuovo Piano Interventi: «Quello approvato lo sentiamo solo parzialmente nostro - ammette l'assessore Linda Tassinari - adesso iniziamo a lavorare su nuovi sviluppi».

SOCIALE

L'assessore Gloria Tessarolo mette in particolare evidenza il rinnovo della convenzione con gli enti che gestiscono i sette asili nido della città, che si aggiungono ai due comunali per un investimento di 306mila euro. Nel 2020, a febbraio, sarà pronta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi degli alloggi Erp: 649 le domande arrivare.

LAVORI PUBBLICI

Nel 2019 il settore guidato da Sandro Zampese ha avviato investimenti per oltre 19 milioni di euro: 11 gli interventi iniziati e conclusi, e 4 gli impianti sportivi rimessi a posto. Il 2020 sarà invece l'anno della riqualificazione del cimitero maggiore di San Lazzaro per circa 900mila euro: verranno rifatti vialetti, recuperate le aree per i loculi e unificati i due campi dedicati ai bambini deceduti, che saranno unificati in un'unica area chiamata Campi Angeli.

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA