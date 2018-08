Il 2018 annus horribilis: 13 vittime, 8 delle quali già accertate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(mz) Si continua a morire nelle fabbriche, negli uffici, nei campi della Marca. Il bollettino degli incidenti letali sul lavoro nel 2018 conta ormai tredici vittime: Shpejtim Gashi, travolto dal braccio meccanico di un robot che stava manovrando, allunga una lista che da inizio anno non ha cessato di aggiornarsi. In realtà, i casi ufficialmente definiti morti per cause di lavoro dallo Spisal, l'organismo dell'Usl competente per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, sono attualmente otto. Per gli altri sono ancora in corso le indagine...