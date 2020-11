LA DISCUSSIONE

TREVISO Animi che si scaldano, tensione alle stelle, scintille a non finire. È stata a dir poco scoppiettante l'ultima seduta della commissione Urbanistica, letteralmente esplosa quando il presidente Davide Visentin è approdato all'ultimo punto all'ordine del giorno, il classicissimo vari ed eventuali, spazio lasciato ai commissari per domande e approfondimenti. E la scintilla che ha dato fuoco alle polveri è stata la richiesta avanzata dal Gian Mario Bozzo (Lista Manildo) all'assessore Linda Tassinari: «Perché, a distanza di più di un anno dalla domanda, non è ancora stata convocata una commissione sul complesso Ca' della Alzaie in Restera, il Bosco verticale?». L'assessore ha risposto che è ancora aperto un contenzioso giudiziario tra costruttori, lasciando intendere che non sarebbe il caso per il Comune intervenire.

LO SCONTRO

Risposta che non è piaciuta molto. Franco Rosi (Treviso Civica) ha ricordato che la commissione non è un'aula di tribunale e che nessuno si sogna di interferire sulle questioni giudiziarie: «Vogliamo solo avere chiarimenti tecnici sul progetto. E lo chiediamo da oltre un anno».

SCINTILLE

Da lì in poi è stato un crescendo: Tassinari ha chiesto a Bozzo che tipo di spiegazioni vorrebbe, irritando ancora di più le minoranze, stupite di una domanda del genere a più d un anno di distanza dalla richiesta di convocazione. È quindi intervenuto ancora Rosi incalzando la Tassinari, a quel punto difesa a spada tratta da Giancarlo Iannicelli, presente in qualità di presidente del consiglio comunale. Ne è nato un vero scontro verbale, anche se in modalità online perché le commissioni in presenza non si fanno più da qualche settimana. Iannicelli ha intimato a Rosi di moderare i termini, evitando toni da tribunale. Poi è partito il rimpallo su quale sia stata l'amministrazione comunale ad aver avviato l'iter sfociato nell'autorizzazione a costruire: «Dalla vostra amministrazione», ha ricordato Tassinari. «Sono atti tecnici, non politici», hanno ribattuto in quasi in coro dalla minoranza. Domenico Losappio (Gruppo Misto) ha invece ricordato che lui, nella scorsa legislatura, non c'era: «Penso che sia un mio diritto avere informazioni adesso». Gli animi sono rimasti tesi fino alla fine. Conclusione: tanto clamore non ha prodotto nulla. Il progetto di Ca' delle Alzaie, complesso praticamente finito, non approderà a breve in commissione.

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA