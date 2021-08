Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(gp) Dopo i 175 di giovedì e i 259 di venerdì, ieri sono stati registrati altri 115 nuovi casi di contagio da coronavirus. In tre giorni, in provincia, sono stati in totale 549. L'onda lunga dei balli abusivi al Papi beach di Roveredo in Piano, nel pordenonese, dunque continua. I contagiati, infatti, sono per la maggior parte giovani sotto i 30 anni, e molti dei quali hanno preso parte alla festa. Il tracciamento continua, e non è escluso...