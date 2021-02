Non cambia il trend dei contagi in provincia di Treviso. Il Covid sta allentando la presa, ma la situazione non va presa con leggerezza, soprattutto a fronte della riapertura delle scuole e il ritorno in fascia gialla del Veneto. Gli indicatori sono buoni, ma saranno i comportamenti a dettare la linea delle prossime settimane. I nuovi positivi registrati ieri sono infatti 149 nonostante un numero minore di tamponi processati, come accade ogni weekend. Segno che il virus circola ancora. Nuovi casi che portano a 61.320 i contagi totali dall'inizio della pandemia. Se le buone notizie arrivano soprattutto dal numero dei guariti, che continua stabilmente a salire portando il totale a 57.253 persone che si sono lasciate alle spalle la lotta contro il coronavirus (183 in più rispetto a sabato), quelle meno rassicuranti giungono invece dal numero dei ricoveri: dopo due settimane di calo costante, e consistente, dei posti letto occupati nelle strutture ospedaliere della provincia, ieri sono stati registrati altri tre ricoveri in più in area non critica, portando a 231 il numero di persone che ha bisogno di cure. Calano invece di due unità le terapie intensive: attualmente sono 33 i casi di contagio più gravi. Non c'è da stare tranquilli nemmeno sotto il profilo del numero di vittime, che sarà comunque l'ultimo indicatore a scendere. Ieri sono state 3 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA