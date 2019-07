I video delle violenze: «Genitori conniventi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAPIEVE DI SOLIGO Scarsamente credibili, tese a minimizzare i fatti e ai limiti del favoreggiamento. Così il gip Gianluigi Zulian, nell'ordinanza con cui dispone il divieto di dimora nella provincia di Treviso a Omar Faruk - ma la Procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere - definisce le versioni date dai genitori dei 20 bambini, tutti tra i 5 e i 10 anni, che l'imam della moschea di Pieve di Soligo picchiava quando non riuscivano a recitare i versetti coranici a memoria o non si comportavano come buoni musulmani. Sono...