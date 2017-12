I vicini di casa «Una persona gentile e riservata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUTTOCASIERLa notizia dell'improvvisa scomparsa di Edi Ganassin è arrivata come un fulmine a ciel sereno a Casier dove il pensionato viveva da alcuni anni assieme alla moglie. Sessantacinque anni, in pensione dopo una vita dedicata alla famiglia e al lavoro per una ditta che tratta i materiali ferrosi, Ganassin era molto stimato anche se poco conosciuto tra i vicini di casa di Conscio, ai confini con il territorio comunale di Casale sul Sile. «Sia lui che la moglie sono persone molto riservate» raccontava ieri pomeriggio un vicino...