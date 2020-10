I TRASPORTI

TREVISO Piccoli autobus elettrici usati come navette all'interno del centro storico, pronti a girare senza sosta lungo le due direttrici che collegano la zona di porta Santi Quaranta e quella di piazzale Burchiellati al quadrante delle stazioni, sia delle corriere che dei treni, con un nuovo prolungamento all'esterno delle mura fino all'ingresso della prossima cittadella sanitaria del Ca' Foncello. Il tutto raccordato con poli di interscambio in corrispondenza dei varchi sul Put, dove gireranno in modo circolare gli autobus più grandi. Sono questi, in sostanza, i tratti principali del piano urbano della mobilità sostenibile che dovrebbe essere approvato entro la fine del mese. Le prime modifiche dovrebbero diventare operative nel corso del 2021, emergenza coronavirus permettendo.

I NODI

Il piano sulla carta è chiaro, ma mancano ancora dei tasselli prima di diventare attuabile. Nelle prossime due settimane i tecnici della Mom e di Ca' Sugana dovranno risolvere il problema che sta alla base di tutto: come far funzionare questa rivoluzione nel trasporto pubblico cittadino senza però intasare il Put. La questione, infatti, è evidente: non è possibile saturare l'anello esterno attorno alle Mura di autobus di grandi dimensioni. Vorrebbe dire intasare ancora di più il traffico. Aggiungere mezzi invece che toglierne. Esattamente l'obiettivo opposto a quello che il Comune intende raggiungere. Le soluzioni ci sono, ma vanno pianificate. L'idea è quella di spezzare il percorso dei bus più grandi limitando al massimo la loro percorrenza sul Put. Alla Mom hanno 5-6 possibili tragitti sul tavolo e le prossime due settimane serviranno per analizzarli uno per uno, valutando soprattutto quali sono le tratte più utilizzate dall'utenza in modo da non creare un servizio di navette col rischio che viaggino semi-vuote. Entro quindici giorni quindi il progetto definitivo arriverà in Giunta per un primo esame e per l'approvazione. Da lì inizierà un percorso partecipativo con la possibilità di presentare osservazioni e proposte migliorative.

IL PIANO

I nuovi tragitti degli autobus, l'utilizzo massiccio di mezzi elettrici per entrare nel cuore del centro storico, rappresentano il terzo tassello di una rivoluzione generale del sistema del trasporto pubblico pianificata da tempo: alla revisione del servizio urbano a Treviso, infatti, si aggiungerà la realizzazione della nuova autostazione all'ex Cuor (Mom detiene il 43% dell'immobile e c'è già il via libera della famiglia Spataro proprietaria di un altro 40% e il progetto è già pronto) e la riqualificazione della stazione dei treni (l'intervento verrà presentato martedì in Comune dal sindaco Mario Conte e Rfi). La giunta ha comunque le idee chiare. E Giacomo Colladon, presidente di Mom, è pronto ad affrontare l'ennesima sfida della sua lunga carriera nel mondo del trasporto pubblico.

LA BASE DI PARTENZA

«Abbiamo già quattro autobus elettrici che potrebbero garantire un certo servizio all'interno del centro storico spiega il numero uno di Mom mentre per quanto riguarda gli autobus lungo l'anello esterno del Put non ci sarebbero problemi». Quattro autobus elettrici sono solo l'inizio. Se il piano passerà senza modifiche, sarà necessario aumentare il numero di mezzi di dimensioni contenute. L'idea è di lavorare all'interno del centro storico esclusivamente con mezzi elettrici. Al momento l'autonomia di questi motori non è elevatissima. Si resta attorno ai 150 chilometri a ricarica. La conferma è arrivata sul campo anche dal bus elettrico impiegato negli ultimi tempi sulla linea 7, quella che collega San Zeno e il Sant'Artemio con il centro. La strada green, però, ormai è tracciata. I bus lunghi otto metri possono trasportare fino a 47 passeggeri. L'attuale limite di riempimento dell'80% imposto dall'emergenza coronavirus farebbe scendere i posti disponibili sulle navette a poco più di 35. Tutti però si augurano che per l'anno prossimo il Covid-19 abbia finalmente mollato la presa. Un altro aspetto che per Ca' Sugana non è di poco conto, infine, è che nei nuovi mezzi non ci sono barriere architettoniche insormontabili: tutti i bus elettrici sono dotati di pedana per far salire e scendere i passeggeri con difficoltà motorie.

Mauro Favaro

