I tornelli al Pio X si entra solo col badge

LA NOVITÀTREVISO Gli studenti, chiamati a utilizzarli dalla prossima settimana, storcono il naso. «Spero che non ci sia coda per entrare e uscire da scuola», commenta una ragazza, e il compagno rincara: «Non lo trovo giusto». Al collegio Pio X di borgo Cavour, tornelli e badge per evitare intrusioni indesiderate a scuola e registrare elettronicamente la presenza, all'interno dell'istituto, dei ragazzi. I nuovi varchi li stanno al momento testando gli insegnanti e il personale scolastico, ma la prossima settimana, con la consegna dei...