MANSUÈ È positivo al coronavirus un funzionario in servizio al municipio di Mansuè. Per lui è scattata la quarantena e tutti i 17 dipendenti, oltre al sindaco Leonio Milan, sono stati sottoposti al tampone. Il municipio è rimasto chiuso mercoledì e ieri. Adesso si entra solo su appuntamento. Il primo cittadino rassicura: «I tamponi sul personale comunale sono risultati negativi». Ma intanto c'è apprensione anche in paese perché il funzionario, quando era in servizio il pomeriggio, era solito frequentare un bar per la pausa pranzo; che spesso condivideva con qualche collega.

La positività risale alla fine di settembre ma il fatto è trapelato in questi giorni. Egli di tamponi ne ha fatti due, sempre positivi. Lo spettro è quello di una zona rossa. Ma al momento è solo un'ipotesi, perché non vi sarebbero altre positività. A confermarlo è il sindaco Leonio Milan. «Appena ho avuto notizia della positività spiega ho immediatamente allertato il servizio di prevenzione dell'Usl chiedendo che tutti i dipendenti fossero sottoposti al tampone. Io stesso l'ho fatto». Il test non è stato ritenuto necessario per i componenti della giunta, che pure hanno avuto dei contatti con il dipendente positivo. «Da dire prosegue Milan che non tutti i nostri collaboratori lavorano a stretto contatto con lui».

Il pensiero corre inevitabilmente al caso di Fontanelle, dove il municipio è rimasto chiuso un paio di settimane a causa di un focolaio Covid fra i dipendenti. Quasi tutti asintomatici. Una situazione contenuta sul nascere dal sindaco Ezio Dan. Che si era fatto venire il dubbio dopo che quattro dipendenti avevano presentato sintomi influenzali. Aveva insistito con l'Usl affinché venissero tutti sottoposti a tampone, misura che aveva confermato la positività. In municipio erano rimasti il sindaco ed un vigile che, per giorni, avevano fatto funzionare la macchina comunale. «Non siamo in lockdown ribadisce Milan nonostante le voci che circolano. Massima prudenza, questo sì. Adesso in municipio si entrerà solo su appuntamento. Stiamo anche pensando di organizzarci con un nonno vigile in modo che l'accesso sia regolamentato nei giorni di apertura dell'ufficio anagrafe» conclude.

Annalisa Fregonese

