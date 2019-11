CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I TESTIMONITREVISO «Non è stato un incidente. Gianfranco l'ha presa a pugni e poi colpita con un martello». I vicini di casa che per primi hanno varcato la porta della pensione A Paz non hanno dubbi. Per loro l'aggressione è stata brutale, violentissima e non credono alla versione del 48enne, che pur confessando alla polizia di aver colpito Marilena Corrò durante la lite avvenuta martedì mattina, ha spiegato che non era sua intenzione ucciderla: «L'ho colpita e l'ho spinta, e lei cadendo ha sbattuto la testa». Le testimonianze raccolte...