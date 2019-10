CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I TESTIMONIRIESE PIO X «Abbiamo vissuto due ore tremende, col cuore in gola per quelle fiamme devastanti sulla porta di casa. Quando parte del capannone è crollato sulla nostra proprietà, abbiamo avuto paura per la casa e il negozio». I pompieri hanno però fatto il miracolo, salvando l'abitazione di Mario Segato e il suo negozio di scarpe, che si trova in piazza a Riese, a pochi metri dal capannone della SiderNorio, divorato dalle fiamme. Segato rivede l'inferno: «È venuto un cliente in negozio e mi ha detto che stava bruciando da...