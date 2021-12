CONEGLIANO

Al distretto socio-sanitario di via Galvani erano previsti per sottoporsi ai tamponi sabato mattina 200 ragazzi di diverse scuole elementari, 140 lo avevano fatto già venerdì senza problemi di assembramento o lunghe attese. Anche ieri con inizio alle 8 i genitori sono arrivati accompagnando i loro figli e tutto si è svolto in tranquillità. Nove persone coadiuvate dalla dottoressa Mara Dorigo hanno accolto i bambini con un sistema che prevedeva un flusso constante ma che non andasse mai a creare degli assembramenti. L'attesa per ogni bambino è stata di cinque minuti al massimo. A dar man forte in questa operazione un tenente colonnello medico dell'esercito e un infermiere dell'esercito che si sono aggiunti a due impiegati amministrativi e a tre dell'Usl. Il Sisp (Servizio Igene e Sanità Pubblica) aveva inviato a casa le convocazioni ai genitori di diverse scuole seguendo un criterio di precedenza in base a valutazioni che riguardavano il numero dei casi rilevati o di altri parametri di precedenza.

I genitori avevano in mano un foglio che indicava loro il luogo (via Galvani) e l'ora in cui portare i loro figli dividendoli in fasce orarie che hanno permesso il flusso ordinato e ben organizzato dei bambini. «Ogni genitore sa la fascia oraria precisa in cui portare il figlio - precisano dall'azienda sanitaria - È stato fatto tutto in modo da gestire il numero ottimale di tamponi realizzabili nella giornata senza creare code o pericolosi assembramenti». Soddisfatti i genitori che hanno così evitato le lunghe code della Zoppas Arena che sono continuate anche nella mattinata di ieri dove alle 9 del mattino si contavano in fila circa 300 auto. «Non capisco perchè si mettano in fila tutti alle 6 - afferma una delle persone addette al supporto alle auto in fila alla Zoppas Arena- Alle 15 il tempo di attesa è poco più di mezz'ora. Se venissero un po' più tardi non ci sarebbero lunghe attese». Intanto sul fronte dei contagi a Codognè i due sacerdoti che gestiscono la parrocchia sono risultati positivi al tampone rapido dopo aver accusato lievi sintomi che potevano essere compatibili con il Covid: «Sia io che don Mauro abbiamo accusato dei lievi sintomi che ci hanno portato ad eseguire il tampone risultato poi positivo- dichiara don Lucio Marian- Adesso dobbiamo aspettare il risultato del tampone molecolare. Nel frattempo le Sante Messe e tutte le funzioni avranno regolare svolgimento grazie ai sacerdoti che si sono offerti di sostituirci nella celebrazione».

Pio Dal Cin

