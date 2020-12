I TAMPONI

TREVISO Test in farmacia per il Covid: è boom di richieste. Oltre 100 persone il primo giorno. E i numeri sono destinati a salire. L'ingresso sul retro della Farmacia Patelli ha aperto i battenti alle 8.45. E già in coda c'erano le prime prenotazioni per il Covid test: 50 quelli eseguiti solo nelle prime ore della mattina. Tempo tecnico di svolgimento 15 minuti: poi si prende la lettera con l'esito. E, se è negativo si va. Se positivo, seduta stante l'infermiere chiama il medico curante. Tra i primi a volersi sottoporre al nuovo Covid test in farmacia Andrea Finato con i due figli. «Non abbiamo mai fatto il test e ci teniamo a sapere se va tutto bene. Soprattutto nella prospettiva di andare dai nonni il 31 dicembre» dice. I primi trevigiani che si sono sottoposti al test rapido in farmacia si dicono soddisfatti del servizio, della discrezione e della velocità. «E' un accordo che faciliterà la vita di molte persone e sgraverà il sistema sanitario» confermano.

LE CHIAMATE

Il telefono della farmacia Patelli continua a squillare. «E' boom di richieste- conferma Livio Patelli, consigliere di FarmacieUnite e prima farmacia in città partita con il servizio- noi abbiamo potuto subito aprire perchè disponiamo di spazi adeguati. Il principio è che l'attività di tampone venga svolta in luogo protetto e che chi si sottopone non debba entrare in farmacia. Abbiamo previsto di dedicare un giorno a settimana ai test rapidi, con la possibilità di aumentare la frequenza in base alle richieste specifica per il test i siamo affidati a una società esterna che ha già operato nei Covid Point dei medici di famiglia» spiega Patelli. L'identikit delle persone? «Direi piuttosto giovani e in buona salute, che vogliono essere certi di non essere asintomatici e di poter far visita a genitori e parenti». A riprova di questo, tra i circa 100 testati oggi la percentuale di positivi è bassissima. Anche Luciano Dal Bello ha prenotato, insieme al figlio, il test alla farmacia di Castelcucco. «Ma il servizio è costato 50 euro, ovvero il doppio rispetto al prezzo concordato. Volevo essere sicuro visto che un collega è risultato positivo al Covid così ho prenotato. Sono felice di averlo fatto e non ho nulla da ridire sul servizio, tuttavia il prezzo mi ha sorpreso». La farmacia specifica che al momento sta continuando ad utilizzare il servizio drive in esterno.

LA GESTIONE

«Farmacia di Castelcucco-spiega il titolare Francesco Abatianni- non esegue al momento tamponi per via diretta, ma si occupa solo della gestione degli appuntamenti degli studi medici Pedemontana siti a fianco alla Farmacia. I tamponi vengono effettuati da personale infermieristico e refertati da un medico che presta la sua professionalità negli stessi studi. La Farmacia ha aderito al protocollo, ma è in attesa di inviare i propri documenti alla Usl di riferimento, appena Farmacie Unite provvederà a fornirci l'indirizzo a cui inviare la specifica documentazione. Il prezzo quindi non è sottoposto a limiti, mentre appena ci sarà possibile effettuare i test in autonomia e senza un medico refertante, il prezzo sarà quello concordato tra Farmacie e Regione».

Sul punto però Franco Gariboldi Muschietti, presidente di FarmacieUnite tiene a chiarire. «E' stato il giorno di abbrivio, quindi lungi da me voler polemizzare. Ma noi abbiamo inviato 3 mail distinte a tutte le farmacie. La comunicazione è stata chiara e diretta, tanto è vero che molte farmacie hanno già risposto e stanno attrezzandosi». A ieri insomma mancava solo l'ufficialità della delibera d'accordo della Regione Veneto. «E' un tassello importante- riprende Muschietti- perchè così tutti quelli che si sottopongono al test vengono inseriti in una piattaforma regionale e, nel caso di positività, il passaggio con Usl e medico curante è immediato. Ieri, ad esempio, si è agito in maniera artigianale, i casi positivi sono stati segnalati tramite mail all'Usl. Ma già dai prossimi giorni gli esiti verranno direttamente caricati nel database informatico della Regione». Tra le farmacie che si stanno organizzando, la Farmacia Modenese di Conegliano e la Farmacia di Carità. «I numeri aumenteranno, ma chiaramente ora bisogna organizzarci- prosegue il presidente di FarmacieUnite- oltre all'ambiente adeguato è necessaria un'infermiera poi l'impianto di sanificazione». Una procedura semplice, con prezzo politico, destinata a mappare le nostre città. Con un'unica avvertenza. «In farmacia deve presentarsi chi non ha sintomi. In caso contrario è necessario l'accesso al drive-in dell'Usl» conclude Gariboldi Muschietti.

Elena Filini

