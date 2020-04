(gm) Il Rotary di Montebelluna regala sei tablet ad altrettante Case di Riposo del circondario. Nuova iniziativa del sodalizio presieduto da Maria Laura Zisa che, nel momento della pandemia e dopo la donazione effettuata nei giorni scorsi a favore della Protezione Civile, ha concentrato i suoi service nei confronti delle strutture per anziani della zona. Destinatari di un dispositivo wifi sono gli Istituti San Gregorio di Valdobbiadene e le Case di Riposo Umberto I di Montebelluna, Villa Fiorita di Cornuda, Guizzo Marseille di Volpago, Villa Pasinetti di Trevignano e Villa Belvedere di Crocetta. «Vogliamo dimostrare la vicinanza alle strutture del territorio che più stanno soffrendo la presenza del virus COVID-19 e le regole che sta richiedendo per limitarne la diffusione si legge nella nota inviata alle sei Case di Riposo abbiamo ritenuto di donarvi un nuovo tablet affinché i vostri operatori possano mantenere connessi i familiari, impossibilitati a compiere le consuete visite, con i loro cari da voi ospitati e protetti in questa fase così delicata e rischiosa. Vi ringraziamo, anche perché la memoria storica del nostro Paese va tutelata». Ma non è tutto, dal momento che il Rotary sarà al fianco delle strutture anche in caso di ulteriori esigenze, con iniziative da coprogettare assieme ai vertici delle singole case di riposo.

