Coalizione Civica contesta i boschi urbani annunciati dall'assessore all'Ambiente Alessandro Manera. «L'annuncio dell'assessore Manera di una grande operazione di rimboschimento della città è sicuramente interessante ma, a mio avviso - spiega il portavoce Luigi Calesso - vanno evidenziati alcuni aspetti problematici tanto rispetto all'obiettivo da raggiungere (fare da barriera all'inquinamento) che alle modalità di organizzazione del progetto». Calesso quindi indica dei problemi pratici: «Il primo aspetto da valutare è quello dello smog a cui i boschi urbani dovrebbero fare da barriera. La questione principale rispetto all'inquinamento atmosferico è il suo contenimento, solo per la parte che non si riesce assolutamente a eliminare può essere utile l'incremento del patrimonio arboreo cittadino per ottenere gli effetti desiderati. Riduzione del traffico automobilistico e ammodernamento dei sistemi di riscaldamento domestico sono, quindi, essenziali per ridurre le sostanze inquinanti nell'aria che respiriamo». E Coalizione Civica fa notare come l'amministrazione si stia concentrando solo sul riscaldamento ignorando invece l'aspetto del traffico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA