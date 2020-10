LA STORIA

TREVISO Le 60 matricole iscritte al primo anno di Medicina a Treviso arrivano da mezza Italia. C'è chi ha subito scelto la sede del capoluogo della Marca partendo da Roma. Come Caterina Pierini, arrivata direttamente dalla Capitale portando con sé il sogno di indossare il camice bianco.

«L'Università di Padova, e in particolare la sua scuola di Medicina, rappresenta un'eccellenza in Italia. Per questo ho deciso di inserirla come prima scelta spiega poi si è aperta la possibilità di frequentare il corso nella sede di Treviso. E' stata un'ottima opportunità. Al momento i numeri sono abbastanza contenuti. Ciò consente di avere rapporti molto più diretti con i docenti. Sappiamo che c'è una grande attenzione verso gli studenti. E questo è stato sicuramente determinante per quanto riguarda la scelta di immatricolarmi qui».

IL PROBLEMA

Per il campus universitario previsto all'interno del Ca' Foncello, con annesse residenze per i ragazzi, bisognerà aspettare un paio d'anni. Nel frattempo gli studenti fuori sede si arrangiano in modo autonomo.

«Non è stato semplicissimo trovare un alloggio rivela Pierini ma alla fine ho trovato un appartamento condiviso con altre persone in una buona posizione, tra il centro della città e l'ospedale. E, cosa non secondaria, ci sono buoni collegamenti per quanto riguarda gli autobus». Prima dell'inaugurazione del corso completo di Medicina nella sede di Treviso, ieri alcuni studenti si sono confrontati con il sindaco Mario Conte. E' stata una chiacchierata informale. I ragazzi hanno approfittato per chiedere al primo cittadino di puntare i riflettori sugli spazi necessari, a partire dalla biblioteca fino alla mensa.

E lui non si è tirato indietro. «Stiamo lavorando ha assicurato sulla biblioteca siamo già in fase avanzatissima: abbiamo stanziato due milioni per creare un vero e proprio polo con aule digitali». Il confronto è poi terminato con l'impegno di rivedersi. «Sono pronto a essere contattato in qualsiasi momento per analizzare tutte le esigenze» è stata la promessa di Conte.

I NUOVI ORIZZONTI

L'entusiasmo non manca. «Il corso di Medicina poterà 360 studenti a Treviso. Una presenza che arricchirà l'intera città tira le fila Rosario Rizzuto, rettore dell'Università di Padova in tre anni l'Università di Padova è passata da 320 a 460 matricole. C'è bisogno di nuovi medici. Seguiti, però, con la stessa presenza e con la stessa attenzione di prima. E questo oggi è possibile grazie a Treviso». (m.f.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA