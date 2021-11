Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I SIT INTREVISO Non sono state solo le penne nere a riversarsi in centro a Treviso ieri. Ma anche la galassia No Green pass e il popolo arcobaleno lgbte. Ciascuno per manifestare il proprio dissenso. In un caso contro l'obbligo di certificato verde, tra invettive contro la stampa e una preghiera collettiva per invocare l'aiuto divino contro la «dittatura sanitaria». Nell'altro a sostegno del ddl Zan (affossato in settimana dal voto del...