«I sindaci non capiscono il premio ai manager Asco»

LA POLEMICATREVISO «Ma cosa avrà mai fatto per meritare anche un maxi premio? È andato a trattare il prezzo del gas direttamente con Putin o con Trump?». Fulvio Pettenà, ex presidente del consiglio provinciale, volto storico della Lega, ha la grande qualità di saper cogliere al volo i sentimenti della gente comune, quella che magari frequenta più sagre, osterie, fabbriche e negozi, e meno i salotti della politica. E in questi giorni è stato contattato anche da parecchi sindaci leghisti per lo meno perplessi. L'AFFONDO«Non capiscono...