L'ALLARME

SPRESIANO «C'è un movimento in giro che sembra di vivere una Pasqua normale. Ma davvero vogliamo morire tutti? Non va proprio bene. Sono affranto. Non bisogna abbassare la guardia. Immagino cosa potrà accadere a Pasqua e Pasquetta sul Piave. Avviso che ci siamo già strutturati: bastoniamo. Andremo fuori a controllare anche noi, assieme ai carabinieri e alla polizia locale. Bastoniamo, davvero. Perché non si può non capire». Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, usa toni quanto mai netti per richiamare i cittadini al rispetto delle limitazioni imposte per l'emergenza coronavirus. «In una settimana a Spresiano i casi di positività sono più che raddoppiati: da 9 si è passati a 20 rivela siamo stati bravi fino a prima. Adesso sono raddoppiati. Cosa vogliamo fare? Capisco che sia dura, ma in interi quartieri di Spresiano le persone hanno iniziato ad uscire e ad andare in giro. Non va bene: la gente continua a morire. E l'età di chi viene contagiato è notevolmente diminuita». Anche a Ponzano e Povegliano i controlli diventano sempre più stringenti. Fino a questo momento la polizia locale, guidata dal comandante Mosè Crema, ha staccato 27 multe ad altrettante persone beccate in giro senza una comprovata necessità. Lungo via Roma è stata anche fermato un'auto che viaggiava a 114 chilometri all'ora in pieno centro. Il 65enne di Arcade che era alla guida stava approfittando a modo suo delle strade più libere del solito. Per lui è scattata una sanzione di 544 euro, più la sospensione della patente per un mese.

ODERZO

Anche a Oderzo il sindaco Maria Scardellato ha minacciato di inasprire i controlli e di aumentare il numero di multe che vengono emesse. Finora 533 persone controllate, 51 sanzioni da 400 euro, 378 gli esercizi commerciali controllati. Fra i multati, più di una decina coloro che sono stati sorpresi a camminare sull'argine senza giustificato motivo. Non più tardi di ieri a mezzogiorno un runner, in perfetta tenuta sportiva, ha attraversato di corsa piazza Grande. «Il comandante mi dice che c'è un incremento di gente per strada dice Scardellato -. Mi spiace ma se sarà necessario chiederò al Comandante di alzare al massimo le sanzioni».

SUSEGANA & S. LUCIA DI PIAVE

Concorda il sindaco di Susegana Vincenzo Scarpa: «In questi ultimi giorni, noto un esagerato fermento e troppe persone in giro. Il numero dei contagiati che sino a due giorni fa era fermo da una settimana ha ripreso a crescere. Lo so che è difficile, ma bisogna continuare a rispettare le regole. Chi pensa di fare il furbo con comportamenti diversi sta rischiando la sua vita e quella di tutti noi. Vi assicuro che le forze dell'ordine hanno avuto precise direttive dal Prefetto. Questo sarà sicuramente un anno indimenticabile per tutti». Sulla stessa linea Riccardo Szumski, sindaco di Santa Lucia di Piave: «I contagiati sono saliti a 18 e quindi non bisogna abbassare la guardia. Per natura non ci piace fare i carcerieri, ma non possiamo fare a meno di trasmettere segnalazioni di uscite fuori casa per un doveroso sfogo dei figli che poi si trasformano in gruppi di conversazione tra genitori, così come grigliate e compleanni domiciliari a cui partecipano amici e parenti. Non amo le denunce anonime ma per favore rispettate con buon senso le limitazioni, è nel vostro interesse».

