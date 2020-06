L'EMERGENZA

MONTEBELLUNA «Incontrerò i sindaci della zona per valutare se chiedere lo Stato di emergenza». Il sindaco di Montebelluna Marzio Favero non ha dubbi. La situazione di questi giorni è molto preoccupante e va al di là dei normali problemi legati ai temporali primaverili, tanto da fargli ipotizzare di muoversi con soluzioni eccezionali. «Non ho memoria di quattro giorni di bombardamenti del genere», afferma. E lo stesso responsabile della Protezione civile Antonio Netto ricorda che che nella zona dell'agenzia delle entrate il Brentella era tracimato 16 anni fa. E a Montebelluna si muove anche l'opposizione: «Siamo preoccupati per le scene a cui abbiamo assistito a causa dei forti temporali di questi giorni -dice il capogruppo di PD-Il futuro è adesso Davide Quaggiotto- Per questo chiederemo una riunione da svolgere insieme alla maggioranza per fare il punto rispetto a quanto è accaduto e verificare la capacità del nostro territorio di resistere a questi fenomeni, che a causa dei cambiamenti climatici purtroppo in futuro potrebbero aumentare».

MICRO EVENTI DEVASTANTI

E' proprio questo il concetto espresso negli ultimi giorni dal sindaco Marzio Favero, secondo il quale a fianco di eventi tragici come la tempesta Vaja nel Bellunese, vanno presi in considerazione anche quelli che, al confronto, possono essere considerati micro eventi, ma si rivelano comunque decisamente gravi. Da Trevignano, intanto, il consigliere d'opposizione Pierluigi Sartor commenta: «Io ho la casa alta 150 cm rispetto al piano stradale ed ho preso paura, figurarsi chi è posto poco sopra la strada; purtroppo questi fenomeni sono sempre più frequenti e incontrollabili. Il ghiaccio (grandine) ha tappato gli scarichi ed è successo il caos. Aggiungiamoci le manutenzioni per anni inesistenti da parte del Comune e la frittata è fatta. Anche se, in ogni caso, sinceramente è difficile cercare responsabilità di fronte a fenomeni del genere». Pure fra gli altri amministratori c'è preoccupazione. «La situazione è grave -dice il vice sindaco di Volpago Renato Povelato, ieri in campo per portare aiuto nel suo Comune- Il riconoscimento dello stato d'emergenza sarebbe una buona cosa».

INCONTRO IMMEDIATO

Il sindaco di Giavera Maurizio Cavallin sta valutando il da farsi: «Ci incontriamo già domani (oggi, ndr) e tireremo le somme su questi giorni, sentendo anche la Regione. E' certo che anche cinque centimetri d'acqua in una famiglia sono un danno grave. E i casi a Giavera non sono mancati». Da Pederobba, il sindaco Marco Turato si rivolge al Consorzio Piave sollevando un particolare problema: «Il consorzio è a conoscenza -dice- della problematica legata al torrente Nasson, cioè che qualche furbetto per salvare i propri campi da possibili allagamenti nella sponda ad ovest del torrente, ha alzato la sponda, a discapito dell'abitato di Levada, è ora che le sponde, almeno, tornino allo stesso livello». (lbon)

